500 euro aangeboden aan dokter om bloedproef te laten mislukken Tim Van der Zeypen

07 januari 2019

11u50 3 Mechelen Een autobestuurder heeft afgelopen weekend vijfhonderd euro aangeboden aan een dokter om een bloedproef op een alcoholdispositief te laten mislukken. De dokter ging hier niet op in. De chauffeur bleek te rijden onder invloed van drugs.

De chauffeur werd aan de kant gezet bij een van de alcoholcontroles die de politiezone Mechelen-Willebroek afgelopen weekend heeft gehouden. “Hij gedroeg zich ook bijzonder arrogant en weigerde na zijn poging tot omkoping alsnog een bloedproef”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Nadat de dokter hem had uitgelegd wat de gevolgen waren, stemde hij alsnog in maar schudde telkens zijn arm zo erg dat het voor de dokter praktisch onmogelijk werd.” Pas na lang overtuigen, wou de chauffeur toch meewerken en bleek uit de bloedproef dat hij cannabis en amfetamines had gebruikt. “Het rijbewijs werd ingetrokken maar dat had hij overigens niet op zak”, aldus Van de Sande. “Daarom werd beslist om het voertuig in beslag te nemen. Deze zal pas opnieuw vrijgegeven worden wanneer hij zijn rijbewijs op het politiekantoor komt binnen brengen.”

847 ademtest

In totaal werden er zowel in Willebroek als in Mechelen tezamen 847 ademtests afgenomen. Naast deze autobestuurder moesten nog zeven anderen hun rijbewijs afgeven voor vijftien dagen. Twee waren onder invloed van cannabis, een autobestuurder bleek naast drugs te hebben gebruikt ook nog onder invloed van alcohol. Verder moesten vier autobestuurders hun rijbewijs afgeven omdat ze teveel gedronken hadden. Ze hadden tussen de 1,7 en de 2 promille alcohol in hun bloed. “Een van hen woont in Roemenië. Hij moest de boete van 1.260 euro onmiddellijke betalen. Dat lukte niet waardoor hij nu 96 uur te tijd heeft om dit in orde te brengen. Anders wordt zijn voertuig op vraag van het parket ingetrokken", zegt de politiewoordvoerder nog.

Auto in beslag

Ook merkte de politie nog een autobestuurder op die onder invloed reed van drugs. De man beweerde eerst nog dat zijn rijbewijs thuis lag maar na controle, bleek hij totaal geen houder te zijn van een rijbewijs. “De auto werd gedurende twaalf uur in beslag genomen”, aldus Van de Sande. “De auto was van zijn broer. Die zal nu een extra proces-verbaal krijgen voor het ter beschikking stellen van een wagen aan iemand die geen rijbewijs heeft.” Naast deze autobestuurders moesten tot slot nog vijftien anderen hun rijbewijs inleveren voor drie uur. Twaalf autobestuurders leverden hun rijbewijs dan weer in voor zes uur. “Een van hen reed tijdens een rijverbod dat uitgesproken werd door de politierechter in Brugge”, besluit Van de Sande. “Het voertuig werd aan de kant gehouden met een wielklem.”