5 x uit in Mechelen/Lier dit weekend Wannes Vansina

13 maart 2019

08u36 0 Mechelen Onze tips voor het weekend van 9 en 10 maart.

Warm Welkom Weekend in Mechelen

De vzw Mechelen MeeMaken organiseert van vrijdag tot en met zondag haar vijfde editie van het Warm Welkom Weekend. De goede gewoonte stellen de handelaars hun nieuwe collectie voor en leggen ze hun klanten extra in de watten . Het hoogtepunt vormen de modeshows op zondag op de Schoenmarkt, IJzerenleen, Vijfhoek, Bruul en Korenmarkt. Ze worden afgewisseld met dansoptredens. Een dag eerder gaan om 11 en 14 uur ‘happy betogingen’ uit waarbij een joelende bende met spandoeken door de stad trekt en dit als steun voor de lokale (klein)handel. “Enerzijds hangen we ons wagentje aan het debat over het klimaat dat nu volop woedt. Anderzijds vragen we meer aandacht voor de lokale handelaar. Een optocht met een knipoog en met een positieve boodschap dus”, aldus voorzitter van Mechelen MeeMaken Geert Milis. Het Warm Welkom Weekend vindt op vrijdag en zaterdag plaats van 10 tot 18 uur, op zondag van 13 tot 18 uur. De shopping shuttle rijdt zaterdag van 9 tot 19 uur, zondag van 11 tot 19 uur.

Natuurpunt kijkt naar de sterren

Verschillende afdelingen van Natuurpunt bedienen wandelaars dit weekend op hun wenken. Afdeling Rupelstreek organiseert vrijdagavond een sterrenkijkavond in de Kleiputten van Terhagen. Deelnemers vertrekken om 19, 20 en 21 uur aan het onthaal voor een tocht door het natuurgebied, onderweg staan vrijwilligers de Vereniging voor Sterrenkunde Klein-Brabant klaar met telescopen. Afdeling Oude Spoorweg organiseert zaterdag dan weer een ‘Groen moet je doen’-familietocht doorheen natuurgebied De Mosterdpot in Duffel, met veel leuke doe- en ontdekkingsactiviteiten. Vertrekken kan tussen 13 en 15 uur aan het Mosterdpotje. Deelname kost 5 euro. Nog zaterdag organiseert afdeling Klein-Brabant een presentatie van wildcamerabeelden gevolgd door een duisterniswandeling. Plaats van afspraak: Gemeenschapshuis Eikevliet om 19 uur.

Gouden Schoen Fons Van Brandt tentoongesteld

Dit weekend wordt de gouden schoen van wijlen Fons Van Brandt uitzonderlijk tentoongesteld in parochiezaal Den Heerd in Bevel. De trofee van het Lierse-icoon, de Rode Duivel en één van ’s lands beste linksbacks ooit stond dertig jaar in zijn café Sportman (later Belfast) in de Antwerpsestraat in Lier, later had deze een ereplek in de woning van de voetballer uit Kessel. “De Gouden Schoen heeft ook voor ons een grote emotionele waarde en daarom stonden we eerst weigerachtig tegenover de vraag van de gemeente Nijlen om hem tentoon te stellen. Er werd ons verzekerd dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen”, aldus kleindochter Veronique Van Gool. De Gouden Schoen is zaterdag te bewonderen van 13 tot 17 uur, zondag van 10 tot 17 uur.

Nacht van de ijsbaan

IJsbaan Heist-op-den-Berg organiseert vandaag vrijdag de ‘Nacht van de ijsbaan’. De schaatsbaan wordt omgevormd tot een discotheek inclusief licht- en lasershow en bar midden op het ijs. Onder meer Mintz komt draaien, een deejay bekend van Tomorrowland en La Rocca. Volgens de organisator belooft het de “tofste party van het seizoen” te worden. Het feestje duurt van 19 tot 1 uur, de inkom bedraagt 8 euro (huur schaatsen niet inbegrepen).

Studenten lopen ten voordele van Sensoa

Zeven studenten van de bacheloropleiding ‘Business administration’ aan KU Leuven Campus Brussel organiseren zondag in het Vrijbroekpark in Mechelen de Out ’N Proud Run. Registreren kan vanaf 13 uur voor een ‘5 km run’ of een ‘5 km walk’. Volwassenen betalen 10 euro, kinderen (jonger dan 12) 5 (telkens 2 euro meer indien geen registratie vooraf). De opbrengst gaat naar SENSOA. “We vinden sport vrij belangrijk en willen daarnaast het bewustzijn over seksuele rechten verhogen”, verklaart Hannah Jacobs de keuze voor het evenement. Meer info op via deze link.