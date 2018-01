5 jaar cel geëist voor mes in buik BEKLAAGDE KREEG ONDERDAK VAN ZUS VAN SLACHTOFFER TIM VAN DER ZEYPEN

02u54 0 RV Onze berichtgeving over de steekpartij in de krant van 21 juni 2017. Mechelen De correctionele rechtbank buigt zich over een steekpartij in de stationsbuurt in Mechelen. Een 47-jarige man liep toen ernstige verwondingen op. De beklaagde, die toen dakloos was, kreeg opvang van de zus van de veertiger. De beklaagde riskeert vijf jaar celstraf, het slachtoffer revalideert nog altijd.

"Mijn cliënt heeft bijzonder veel geluk gehad. Dit had een heel ander dossier kunnen worden", zei de raadsman van de burgerlijke partijen. Naast het 47-jarige slachtoffer kwamen ook zijn zus, vriendin en vader schadevergoedingen vragen.





"Mijn partner slaapt nog steeds bijzonder slecht", zucht de vriendin van het slachtoffer. Zij zag alles voor haar ogen gebeuren. Midden juni zijn de hulpdiensten opgeroepen naar de Michiel Coxiestraat in Mechelen. Het slachtoffer had veel bloed verloren na een steekpartij. "De beklaagde had uitgehaald met een hakmes. Het slachtoffer werd geraakt in de buikstreek", vatte procureur des konings Lieselotte Claessens de feiten samen. "De politie nam de beklaagde mee naar het politiekantoor, het slachtoffer is in allerijl naar het ziekenhuis gebracht." Het slachtoffer staat nog voor een lange revalidatie.





De aanleiding voor de steekpartij was een discussie tussen de beklaagde en het slachtoffer. De locatie was de woning van de zus van de neergestoken man. De vrouw had de beklaagde in huis gehaald omdat hij dakloos was geworden. Ze kende hem.





"SM-relatie"

Oorspronkelijk was de veertiger naar de woning getrokken om eten te overhandigen. Hij stelde vast dat zijn zus gewond was in het gezicht. "Geslagen door de beklaagde", luidde het aan de ene kant. "Een gevolg van een SM-relatie", klonk het aan de overzijde. In ieder geval wou de broer antwoorden, spurtte naar boven en wekte de beklaagde. Die sliep zijn roes uit. "Is dat zo vreemd dat hij hem dan gaat wakker maken? Ik vind van niet. De reactie van de beklaagde daarentegen wel", zei de raadsman van het slachtoffer. "Meneer is als 'een razende zot' naar beneden gelopen en is messen gaan halen om te steken. Bovendien vragen wij ons af hoe koelbloedig je kan zijn. Na de feiten ging hij de wapens gewoon afvegen."





Alcohol en medicatie

In het begin wou de twintiger niet veel kwijt tegen de speurders. Volgens procureur Claessens besefte hij ook niet de ernst van de feiten. "Als hij dood moest, had hij wel dood geweest. Dan had ik in de hart- of halsstreek gestoken", verklaarde hij tijdens zijn eerste verklaringen. Ongeveer zes maanden na de feiten verscheen hij voor de rechter. Voor de poging doodslag riskeert hij een celstraf van vijf jaar met een eventueel probatie-uitstel. Op de zitting zei de twintiger dat hij zich maar weinig kon herinneren door een "een mix van alcohol, kalmeringspillen en medicatie."





Vader

Inmiddels bood de beklaagde zijn excuses aan, zijn raadsman Cédric Monheim kwam om een herkwalificatie vragen naar slagen en verwondingen, pleitte de uitlokking en vroeg de rechter om een autonome probatiestraf. "Mijn cliënt lag te slapen en is gewekt door het slachtoffer. Meteen moest hij vijf klappen in het aangezicht incasseren, én ja, hij heeft gereageerd. Uiteraard verkeerd", zei de strafpleiter. "Zijn vader wil hem opnieuw in huis nemen, maar alleen als hij afkickt van alcohol, drugs en medicatie. Een gouden kans, die hij met beiden handen wil grijpen." Het vonnis van de rechtbank volgt op 1 februari.