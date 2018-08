45 dagen, 12.000 km: "Één groot hoogtepunt" MECHELAAR WINT WIELERWEDSTRIJD 'THE SUN TRIP' MET WEEK VOORSPRONG ANTOON VERBEECK

04 augustus 2018

02u37 0 Mechelen "Het was één groot hoogtepunt." Mechelaar Raf Van Hulle nam met zijn zelfgebouwde elektrische fiets de afgelopen 45 dagen deel aan The Sun Trip, een wielerwedstrijd van 12.000 kilometer. De 43-jarige schreef zelfs de overwinning op zijn naam, en dat een week voor zijn eerste achtervolger de eindmeet zal halen.

Deelnemen aan een race met elektrische fietsen aangedreven door zonne-energie over een traject van 12.000 kilometer, tussen de Franse stad Lyon en de Chinese stad Guangzhou. Van het idee alleen al beginnen de meeste mensen zadelpijn te krijgen, maar Raf Van Hulle kickt op de uitdaging. In 2013 was hij de snelste van het pak en in 2015 behaalde hij een tweede plaats. Dit jaar deed hij nog straffer. Met 1.200 kilometer voorsprong had Raf, in het dagelijks leven architect, nog voldoende tijd om te relaxen. "Of ik vermoeid ben? Niet echt. Volgens de regels van The Sun Trip moet je om 21 uur stoppen met fietsen, maar de laatste dagen had ik zo'n grote voorsprong opgebouwd dat ik het me kon permitteren om al een uur vroeger de pedalen stil te houden." Die voorsprong had hij te danken aan zijn fiets, een aerodynamisch kunstwerkje van 55 kilo met een vermogen van 1.000 Watt. Het voertuig is uitgerust met nieuwe zonnepanelen die in de handel nog niet verkrijgbaar zijn. "Het is wonderbaarlijk, maar ik heb al die tijd geen pech gehad. De meeste deelnemers hadden een technische panne en verloren zo heel wat tijd. Op den duur had ik een voorsprong van 900 kilometer opgebouwd. Mijn dichtstbijzijnde achtervolger wou me te slim af zijn door een binnenweg te nemen, maar uiteindelijk botste die op een afgesloten weg. Mijn voorsprong liep verder uit."





Vakantiegevoel

"Al die verschillende culturen, landschappen, mensen... Deze reis was één groot hoogtepunt. Iedere avond dat ik mijn tent kon opzetten, was ik een gelukkig man. 's Avonds kon ik op mijn gemakje iets om te eten halen en een overnachtingsplaats zoeken. Ik nam ook mijn tijd om de lokale bevolking te leren kennen, als de taalbarrière geen probleem was tenminste. Ik had echt een vakantiegevoel, wat bij de vorige edities niet het geval was." Of Raf zich in de komende jaren opnieuw aan The Sun Trip waagt, laat hij in het midden. "Voor het geld moet je het in ieder geval niet doen. De sponsors van het evenement zitten samen om mijn prijs te bespreken, maar geld was niet mijn drijfveer. Het gaat het om het avontuur." Op zondag komt er officieel een einde aan dat avontuur, want dan is Raf opnieuw op Mechelse bodem. "Waar je me komende maand kan vinden? Thuis. Mijn dochter heeft me al die tijd moeten missen. Ik heb met haar wat tijd in te halen."