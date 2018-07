43ste Dijlefeesten vandaag van start 27 juli 2018

02u32 0 Mechelen "Drinken. Veel drinken." Dat was gisteren het motto van de mannen die het podium en de togen bouwden voor de Dijlefeesten. Vandaag gaat de 43ste editie van start met opnieuw drie dagen alternatieve muziek.

Het was puffen voor de mannen die om 8 uur startten met de opbouw van de stage. "Maar om 12 uur stond het er. Veel kunnen we niet doen tegen de warmte, behalve drinken. Véél drinken", vertellen ze. Dat zal ook voor de festivalgangers de boodschap zijn. "We hebben extra water ingeslagen. Gelukkig ligt het Cultuurplein 's avonds volledig in de schaduw", zegt voorzitter Alain Croon. "Het is eigenlijk 5 graden te warm voor een festival, maar het is nog altijd beter dan regen."





Drie dagen feest

De Dijlefeesten kiezen opnieuw voor het Cultuurplein na de positieve evaluatie vorig jaar. "Dit wordt waarschijnlijk ook de locatie voor de komende jaren." Wel zal er opnieuw drie dagen gefeest worden in plaats van twee. "We blijven een gratis festival en dan is een derde festivaldag belangrijk om uit de kosten te komen. Bovendien zijn de Dijlefeesten altijd drie dagen geweest." Hij hoopt op drie keer 5.000 bezoekers. "Vorig jaar zaten we nog in het vaarwater van Linkerwoofer. Dit weekend zijn er geen alternatieve festivals in de weide omtrek." Het meest kijkt hij uit naar de komst van 'fenomeen' Zwangere Guy vanavond en Teen Creeps op zaterdag. Het volledige programma is terug te vinden op dedijlefeesten.be.





(WVK)