433 niet-Belgen willen stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen 07 augustus 2018

433 niet-Belgen hebben zich in Mechelen gemeld omdat ze hun stem willen uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. Hiervoor moesten ze zich ten laatste op 31 juli laten registreren in het Huis van de Mechelaar of via de website www.vlaanderenkiest.be. Mechelen telt in totaal zo'n 2100 stemgerechtigde EU-burgers en iets meer dan 2900 stemgerechtigde niet-EU-burgers. Van de 433 niet-Belgen die zich registreerden zijn 287 burgers afkomstig van buiten de EU en 146 burgers van binnen de EU. (EDT)