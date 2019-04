4 lichtgewonden bij verschillende verkeersongevallen Els Dalemans

07 april 2019

12u15 0 Mechelen Bij verschillende verkeersongevallen in de politiezone Mechelen-Willebroek raakten in totaal 4 mensen lichtgewond.

Op de Magdalenasteenweg in Mechelen vond een aanrijding plaats tussen autobus en een fietser. De 52-jarige vrouw en een 3-jarig meisje dat achterop de fiets zat, raakten hierbij lichtgewond. Ze werden allebei naar het ziekenhuis gevoerd voor verzorging.

Ook in de Keizerstraat vond een aanrijding plaats tussen een personenwagen en een fietser. Het slachtoffer was een 83-jarige vrouw, die lichtgewond geraakte. In de Schoolweg in Willebroek tot slot raakte een 7-jarige jongen lichtgewond toen hij werd aangereden door een motorfiets.