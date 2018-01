4.000 nieuwkomers stuwen aantal inwoners naar ruim 86.000 02u31 0 Mechelen Het aantal inwoners van Mechelen is in 2017 gestegen tot boven de 86.000. En er zijn vorig jaar iets meer koppels getrouwd dan in 2016.

Er is in het stadhuis van Mechelen vorig jaar meer getrouwd dan in 2016. In 2017 stapten 414 koppels in het huwelijksbootje. In 2016 ging het om 404 koppels. Daartegenover staan er dan weer 257 echtscheidingen.





Voorts ontving schepen van Burgerzaken Marc Hendrickx (N-VA) de afgelopen twaalf maanden in het Mechelse stadhuis 123 huwelijksjubilarisechtparen, van wie 66 gouden koppels, 42 diamanten, 13 briljanten en 2 platina echtparen. "Verder zijn in Mechelen 1.074 baby's geboren. Dit blijkt zo goed als een constante te zijn, aangezien in 2016 eveneens 1.074 baby's ter wereld kwamen in de stad. Opmerkelijk is ook dat het aantal overlijdens gelijk blijft: net als in 2016 kwamen er in het voorbije jaar 704 Mechelaars te overlijden. In 2017 ontving de stad Mechelen 4.012 nieuwe Mechelaars. Volgens de meest recente bevolkingscijfers telt onze stad nu maar liefst 86.188 inwoners", berekent Hendrickx. (AVH)