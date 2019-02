30 van de 995 gecontroleerde bestuurders blazen positief Tim Van der Zeypen

25 februari 2019

08u15 2 Mechelen Bij alcoholcontroles van de politie van Mechelen-Willebroek zijn afgelopen weekend 30 dronken bestuurders betrapt. Acht daarvan moesten hun rijbewijs inleveren voor vijftien dagen.

Van de acht autobestuurders die hun rijbewijs kwijt speelden, bleken vijf onder invloed te zijn van alcohol. “Ze hadden tussen de 1,6 en de 1,9 promille in hun bloed”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Voor een van hen was het niet de eerste keer. In september 2017 betrapten we hem ook al een keer.”

Naast deze vijf werden nog twee bestuurders betrapt die reden onder invloed van drugs. Ze testten positief op het gebruik van cannabis en cocaïne. Een van hen was een twintigjarige jongeman die nog geen twee jaar zijn rijbewijs had.

“Tot slot bleek een chauffeur naast drugs ook nog onder invloed van alcohol te rijden”, gaat Van de Sande verder. “De man testte positief op het gebruik van cocaïne én had 1,5 promille alcohol in zijn bloed.”

Alle acht chauffeurs zullen binnenkort voor de politierechter in Mechelen moeten verschijnen. Ze riskeren een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro en een bijkomend rijverbod.

De tweeëntwintig andere dronken chauffeurs komen er mogelijk vanaf met een minnelijke schikking. “Vijftien chauffeurs moesten hun rijbewijs inleveren voor zes uur, zeven anderen deden dat voor drie uur”, besluit Van de Sande.