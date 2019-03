3 vrachtwagenbestuurders krijgen samen voor meer dan 3.300 euro aan boetes Els Dalemans

18u34 0 Mechelen Bij een controle van politiezone Mechelen-Lier op de N16 wisten 3 vrachtwagenbestuurders de aandacht van de verkeerspolitie te trekken. Zij kregen samen boetes ter waarde van meer dan 3.300 euro.

De bestuurder van een kraanauto werd aan de kant gezet omdat hij de opgelegde reisweg niet volgde, deze niet had verkend en geen begeleidingsvoertuig bij zich had. Ook de twee verplichte oranje flashlampen ontbraken. De man kreeg een boete van 1.505 euro, moest zijn technische uitrusting in orde brengen en mocht pas verder rijden nadat ook het begeleidingsvoertuig was gearriveerd om het transport te vergezellen.

Ook een vrachtwagen voor containervervoer werd door de politie geïmmobiliseerd. De lading -een container- was niet gezekerd omwille van defecte ‘twistlocks’. Ook het ijkingsplaatje van de snelheidsbegrenzer ontbrak en de bestuurder was in overtreding met de rij- en rusttijden. Hij mocht pas weer vertrekken nadat zijn voertuig geregulariseerd was én na het betalen van een boete van 1.405 euro.

Als afsluiter werd nog een vrachtwagen voor uitzonderlijk vervoer aan de kant gezet omdat ook hier het begeleidingsvoertuig ontbrak. Deze bestuurder betaalde 400 euro boete en moest ook aan de kant wachten op de verplichte begeleiding.