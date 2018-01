29 bestuurders testen positief tijdens oudejaarsnacht 02u35 0

De politie voerde controles uit op de R6 en Steenweg op Blaasveld in Mechelen en op de Dendermondsesteenweg en in de Denderlaan in Willebroek. Tien rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen, zeven omwille van druggebruik.





Het was evenwel een man die stevig gedronken had die het het bontst maakte. Hij werd betrapt met liefst 3,7 gram promille alcohol in zijn bloed. Hij verklaarde dat een familielid hem zou komen ophalen, maar korte tijd later vertrok hij toch zelf. Ver raakte hij niet en hij legde een tweede positieve ademtest af. Zijn voertuig werd weggetakeld en wordt voor 15 dagen geïmmobiliseerd. Negen bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor 6 uur, tien voor 3 uur.





Een bestuurder werd betrapt op het rijden hoewel hij geen rijbewijs bezat. Hij bleek illegaal in het land en in het bezit van een aanzienlijke hoeveelheid cash geld waarvoor hij geen verklaring kon afleggen. Hij werd ter beschikking gesteld van Vreemdelingenzaken, de cash in beslag genomen. Ook tegen de eigenaar van het voertuig werd een PV opgesteld. (WVK)





