276 banen op de tocht (ondanks winst) AXALTA COATING SYSTEMS SLUIT BINNENKORT VERFFABRIEK WANNES VANSINA

05 mei 2018

02u24 0 Mechelen Axalta Coating Systems heeft vrijdagochtend de intentie geuit om binnen dit en twee jaar de verffabriek in Mechelen-Zuid te sluiten. De bekendmaking kwam hard aan bij de 276 betrokken medewerkers, aangezien de multinational winst maakt.

De intentie tot geleidelijke sluiting werd bekendgemaakt tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Een deel van de activiteiten in Mechelen verhuist naar het Duitse Wuppertal en andere vestigingen binnen Europa. Volgens woordvoerder Linda van Calster is de ingreep nodig om in te spelen op toekomstige markteisen en ervoor te zorgen dat het bedrijf competitief blijft. "Uit een studie bleek het voor de totale kostenstructuur de beste optie om Mechelen te sluiten. Indien het plan doorgaat, betreuren we ten zeerste dat onze werknemers geïmpacteerd worden. We zijn van plan om zo snel mogelijk een nieuwe investeerder te zoeken voor de site om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden." Voor de 276 personeelsleden kwam de klap hard aan. Sinds de overname van de fabriek van DuPont volgden de herstructureringen elkaar op, maar een sluiting had het personeel niet verwacht. Iedereen mocht naar huis. Boosheid leek te overheersen.





Donderslag bij heldere hemel

"Ik heb hier 18 jaar gewerkt, heb de gouden tijd met Dupont meegemaakt. Sinds de komst van Axalta is het snijden hier en snijden daar. Ik moet dit laten bezinken", klonk het. Ook voor een vrouw met 27 jaar dienst kwam de mededeling als een donderslag bij heldere hemel. "Zekerheid is niet meer van deze tijd, maar dit hadden we niet verwacht." Het doet de medewerkers pijn. "Te meer omdat we in vergelijking met andere vestigingen het beste kindje van de klas waren, in alles", zegt een derde. Voor hem komt de sluiting niet als een verrassing. "De fabriek is verouderd en we maken nog altijd solventgebaseerde verven, terwijl de toekomst watergebaseerd is. Er moest iets gebeuren: of een grote investering of iets minder goed nieuws. Het werd het tweede. Heel zuur, want Axalta maakt heel veel winst. Daar delen wij niet in."





Maandag starten de onderhandelingen tussen de directie en de sociale partners. "Axalta is al vijf jaar een bedrijf in herstructurering. Intussen gingen er al 150 jobs verloren. Maar een gehele sluiting komt wel heel onverwacht en valt het personeel bijzonder zwaar", zegt Diana Minten van BBTK. De vakbond wil niet alleen centen voor de getroffen werknemers, maar ook een tewerkstellingscel. Een overname geeft de vakbondssecretaris weinig kans. "Het mag van Axalta geen concurrent zijn. Om hier iets anders te doen dan verf produceren, moeten er al heel grote investeringen komen. Ik geef dat weinig kans." Ze is ook weinig hoopvol voor het deel Axalta dat wél zal blijven bestaan: de ondersteunende diensten als verkoop en marketing, goed voor 126 medewerkers. Die worden nu niet getroffen. "Maar dat zijn ook functies die rap verhuisd kunnen worden."