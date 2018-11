272 nieuwe foto’s voor herdenkingswand Kazerne Dossin Boris Averbruch sprong niet uit deportatietrein omwille van moeder Wannes Vansina

29 november 2018

16u28 0 Mechelen De portrettenmuur van Kazerne Dossin in Mechelen is vandaag zo mogelijk nog indrukwekkender geworden. Het Mechelse museum over Holocaust en mensenrechten voegde liefst 272 nieuwe gezichten van gedeporteerde mannen, vrouwen en kinderen toe, en rondde zo de kaap van 20.000.

Sinds de oprichting probeert het museum de 25.848 Joden, Roma en Sinti die vanuit de Dossinkazerne gedeporteerd werden, terug een gezicht te geven. De muur strekt zich uit van -1 tot op de derde verdieping. “We zijn zes jaar geleden gestart met meer dan 19.000 portretten, maar daar komen er elk jaar bij. Wij blijven daar ook op inzetten”, zegt conservator Veerle Vanden Daelen. Dat het museum dit jaar nog zo veel foto’s kan toevoegen, dankt het aan de intensieve samenwerking met het Felixarchief van Antwerpen. Dat zette de voorbije jaren in op de digitalisering van de vooroorlogse vreemdelingendossiers van de stad. Vreemdelingendossiers zijn dossiers die werden opgemaakt bij de aankomst van nieuwkomers in België. Bijna 90% van de gedeporteerden had zo’n dossier omdat zijzelf of hun ouders naar België waren gemigreerd. Door hun databank naast de deportatielijsten van de Dossinkazerne te leggen, kon de portrettenmuur van het museum aangevuld worden. “Voor beide instellingen is het erg bijzonder om met deze samenwerking zoveel resultaat te zien voor alle werk”, zegt Vanden Daelen. Daarnaast ontvangt het museum ook jaarlijks nog tientallen foto’s van families van slachtoffers.

Geen graf

Het blijft zoeken naar een speld in een hooiberg en compleet zal de muur wel nooit zijn. Vooral kinderportretten ontbreken. “Amper 5% van de uit België gedeporteerden overleefden de kampen; de sepia foto’s in onze muur. Vaak waren alle familiespullen tijdens de oorlog verdwenen.” De 272 nieuwe portretten worden vanavond in aanwezigheid van de families ingehuldigd. Ze zijn ook, net als alle deportatielijsten, opzoekbaar op de website van het museum. Het belang kan volgens Vanden Daelen niet worden overschat. In de eerste plaats voor de families. “De slachtoffers hebben geen graf, er is geen plek waar mensen kunnen herinneren.” Maar de muur is volgens haar van belang van de ganse samenleving. “Dit zegt zoveel meer dan de droge statistiek. Hier staan voor deze muur, dat raakt je. Iedereen heeft hier een portret van iemand waar hij of zij zich mee kan identificeren. In België zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog zoveel mensen uit de samenleving geschreven puur omwille van een raciale ideologie. Eerst geïdentificeerd, dan beroofd en gediscrimineerd en uiteindelijk vermoord. Wie met ons museum in contact komt, moet versterkt worden opdat dit zich niet kan herhalen.”

Gratis publieksweekend

Op 1 en 2 december kan je Kazerne Dossin gratis bezoeken. Dat naar aanleiding van de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Daarnaast kan je ook een rondleiding meepikken in de tijdelijke tentoonstelling ‘Holocaust en Strips’ of deelnemen aan tal van activiteiten. Ook voor kinderen en ouders staat er heel wat op het programma. https://www.kazernedossin.eu/NL/

Boris Averbruch sprong niet uit deportatietrein omwille van zijn moeder

Kazerne Dossin gaat niet alleen op zoek naar de foto’s van de slachtoffers, maar ook naar de verhalen achter de portretten. Een bijzonder is dat van Boris Averbruch. Het museum bezit al ruim twintig jaar vijf brieven van de man geschreven aan een zekere Odette, een niet-Joodse vrouw. Ze schetsen een beeld van de dagen voor zijn deportatie van zijn familie in 1942. “Een eerste brief, niet meer dan een snelle kribbel eigenlijk, werd geschreven op het moment dat ze bij zijn familie binnenvielen. De volgende drie gaan over zijn frustraties dat hij zijn vader en broer niet vrij kan krijgen en dat niemand hem wil helpen”, vertelt onderzoekster Dorien Styven. Niet veel later worden Boris en zijn moeder ook opgepakt tijdens een razzia. Amper een dag later zitten ze op transport. “Hij gooit nog een briefje uit de treinwagon waarop hij schrijft dat hij de kans heeft om uit te trein te springen, maar dat hij dat niet doet omdat hij niet weet wat dan het lot zal zijn van zijn moeder.” Hij had het beter wel gedaan, want niemand van het gezin Averbruch zou het overleven. De plek van zijn portret bleef tot vandaag oningevuld. “Het is heel bijzonder dat we nu een gezicht kunnen plakken op de brieven.”