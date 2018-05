250 km gefietst, nog 750 km te gaan 11 mei 2018

02u37 1 Mechelen Het eerste kwart van de '1.000 kilometer' van Kom op tegen Kanker zit erop. Ook voor de negende editie van dit fietsevenement voor het goede doel is Mechelen weer de stad waar de duizenden fietsers vertrekken en arriveren. Voor de gelegenheid werd de Grote Markt als rookvrije ruimte ingericht.

De peters en meters van de 1.000 kilometer zijn dit jaar Imke Courtois, Karl Vannieuwkerke, Ihsane Chioua Lekhli en Sven De Leijer. Zij moedigen vier dagen lang de wielrenners aan die volgens het gekende recept 125 km naar een gaststad rijden en diezelfde afstand terug naar Mechelen fietsen. Gisteren was Boechout aan de beurt, op vrijdag, zaterdag en zondag zijn Leopoldsburg, Zottegem en Harelbeke middagsteden van dienst. "Alles is vlot en volgens plan verlopen, de sfeer zat er goed in en er waren geen grote incidenten", zegt Karen Vandenplas van KOTK. "Ook het weer was voor de sporters een pak beter dan de hitte van vorig jaar, maar we hopen de komende dagen wel op wat meer zon."





Het hoogtepunt van de 1.000km is het grote slotfeest op zondagavond vanaf 17 uur, om 19 uur wordt de slotsom bekendgemaakt. (EDT)