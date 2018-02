25-jarige staat terecht voor weerspannigheid 01 februari 2018

02u40 0 Mechelen Een 25-jarige uit Mechelen riskeert een celstraf van vier maanden met uitstel voor weerspannigheid tegenover enkele agenten. Hij vroeg de vrijspraak.

Bij een huiszoeking midden juni 2017 viel de politie de woning van de beklaagde binnen naar aanleiding van een vechtpartij waarbij zijn broer betrokken was. "Ik lag thuis te slapen en plots stonden gewapende agenten binnen", vertelde de twintiger. "Ik schrok en vroeg waarom ze mijn kamer aan het doorzoeken waren. Omdat ze maar niet antwoordden, nam ik mijn telefoon en begon ik te filmen. Daar waren ze niet blij mee." De agenten besloten hierdoor om over te gaan tot het boeien van de beklaagde maar daar was de jongeman dan weer niet blij om. Hij werd geboeid en meegenomen naar het politiekantoor.





Kopstoot

"Tijdens die overbrenging was hij erg agressief en wou hij een kopstoot uitdelen", zei de openbaar aanklager. De aanklager eiste een celstraf van vier maanden met uitstel gekoppeld aan een geldboete van 800 euro. Iets waar de 25-jarige niet mee akkoord was. "Ik ben goed bezig, heb werk en was in 2017 zelfs werknemer van het jaar", besloot de twintiger. Hij vroeg de vrijspraak en ondergeschikt een opschorting van straf. De rechter nam de zaak in beraad. Een vonnis volgt op 19 februari. (TVDZM)