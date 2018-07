23 nieuwkomers op N-VA-lijst 02 juli 2018

N-VA Mechelen gaat voluit voor vernieuwing op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, met 23 kandidaten die nog nooit opkwamen en tien kandidaten jonger dan 35 jaar. "Nieuw betekent niet dat ze onervaren zijn. Ze weten wat er leeft en zijn allerminst bang om zich uit te spreken over hun stad", zegt lijsttrekker Freya Perdaens. "We zetten geen BV's op de lijst, maar wel 'gewone Mechelaars', elk met een eigen kijk op hun stad, en elk met een expertise die we nodig hebben", zegt lijsttrekker Freya Perdaens.





"We vonden in Mechelen onder meer arbeiders, bankbedienden, zorgkundigen, managers, onderwijzers en dierenvrienden. Ook twee ambassadeurs voor onze Dijlestad sloten zich aan: wereldkampioene kajak Stien Verlinden en internationaal judoka en hoogleraar Carl De Crée." Lijstduwer bij N-VA Mechelen is minister van Financiën Johan Van Overtveldt. (EDT)