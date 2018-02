2017 telde nog meer evenementen MAAR: OVERLAST LIJKT GEDAALD DOOR BETERE SPREIDING WANNES VANSINA

28 februari 2018

02u37 0 Mechelen Het aantal evenementen en evenementjes in Mechelen is het afgelopen jaar nog gestegen - tot 543 - ondanks de kritiek. Toch lijkt het erop dat de overlast is gedaald ten gevolge van onder meer een betere spreiding, al blijkt dat niet uit het jaarverslag omdat het aantal klachten eenvoudigweg niet wordt bijgehouden.

De Wijkraad Centrum luidde in 2016 de alarmbel in verband met het evenementenbeleid van de stad. Aan de hand van een enquête brachten de leden de lawaai- en andere hinder veroorzaakt door festivals en andere feesten in kaart. Het antwoord van de stad: een feestencharter en bijbehorend actieplan met tal van maatregelen. Evenementen werden meer gespreid in tijd en ruimte, er werd nauwer toegezien op de toekenning van verhoogde geluidsnormen en er kwam een mobiliteitsgids voor grotere evenementen. "De ambitie in 2017 was om organisatoren voldoende ondersteuning en begeleiding aan te bieden bij het organiseren van evenementen zodat de stad ook leefbaar is tijdens evenementen. Deze persoonlijke begeleiding werkt. Het creëert meer bewustwording bij de organisatoren waardoor er ook meer zorg is voor de omgeving waar een evenement plaatsvindt", aldus Kristof Calvo, voorzitter mmMechelen Feest, waar het Evenementenloket deel van uitmaakt. De Wijkraad Centrum erkent dat belangrijke stappen werden gezet, maar weet niet of dit effectief tot minder overlast heeft geleid.





Te weinig info

"Ergens zijn we teleurgesteld in dit rapport, want het gaat niet in de diepte. De negatieve punten werden - met opzet? - niet opgenomen", zegt Marina Mariën. "Deden de organisatoren effectief wat hen werd opgelegd? Hielden ze zich aan de verplichting om een bewonersbrief te bussen? Respecteerden ze de geluidsnormen? Hoeveel klachten waren er en waarom? Daarmee wil ik niet zeggen dat de klachten onder de mat worden geschoven - we weten dat deze werden doorgegeven aan de organisatoren. Maar als je je beleid wil evalueren, dan is dat toch belangrijke informatie." Volgens de Wijkraad Centrum mocht de spreiding van de evenementen ook nog verder gaan. Zo werd de Grote Markt in de zomer 42 keer ingenomen op vier maanden tijd, weliswaar twee dagen minder dan in 2016. "Juli was voor de omwonenden van de Grote Markt heel zwaar, gelukkig konden ze in de winter ademhalen omdat het zwaartepunt dan naar de Vismarkt verhuisde. Een goede zaak", aldus Mariën. Calvo kon ons gisteren ook geen overzicht van de klachten bezorgen, onder meer omdat die bij verschillende diensten binnenkomen. Hij gaf wel mee dat elke organisator een evaluatie krijgt en dat deze in twee gevallen negatief was. "Wil de organisator het evenement herhalen, dan zal hij bij de nieuwe aanvraag moeten aantonen dat hij daaruit lessen heeft getrokken."





Actiepunten 2018

Namen of redenen noemt Calvo niet. Hij geeft ook mee dat 23 van 387 aanvragen voor inname van het openbaar domein werden geweigerd, ten opzichte van 7 (van 325) in 2016. Voor acht evenementen werd de geluidsnorm verlaagd. Volgens Calvo werden met het evenementenbeleid grote stappen gezet, maar blijft het 'a work in progress'. Actiepunten voor 2018 zijn het opstellen van een duurzaamheidsgids, het afstemmen van alle WK-activiteiten op elkaar, de komst van geluidsmeters voor preventieve metingen en administratieve vereenvoudiging.