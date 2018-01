200 standen exposeren tijdens Wonen 27 januari 2018

De Nekkerhal in Mechelen vormt van 27 januari tot en met 4 februari het decor voor Wonen. Bezoekers ontdekken er de laatste trends, de nieuwste technieken en krijgt er professioneel bouwadvies. Meer dan 200 exposanten bieden onder meer slimme domotica, trendy keukens en badkamers, energiezuinige bouwprocédés, nieuwe bouwmaterialen, stemmige verlichting en uitgebreide interieurcollecties. Een volledige exposantenlijst vind je op www.wonen.eu. Voor alle vragen kan je via de website een afspraak maken met een expert naar keuze, die 20 minuten lang gratis persoonlijk advies geeft. Toegangsprijs voor volwassenen: 10 euro (7 in voorverkoop online). (WVK)