200 mensen zoeken mee naar vermiste John Krahé (74): “Deze onzekerheid sloopt ons helemaal” Els Dalemans

13 januari 2019

16u25 1 Mechelen De zoektocht naar de vermiste John Krahé (74) uit Mechelen bleef vandaag zonder resultaat. Zo’n 200 mensen zochten in en rondom het Vrijbroekpark naar de voormalige vrachtwagenchauffeur, maar vonden geen enkel spoor. “Deze onzekerheid sloopt ons helemaal. We gaan ons beraden over verdere acties, alle tips blijven ondertussen welkom”, zegt schoonzoon Dirk Maris.

“Mijn schoonvader verdween in de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 januari. Hij kloeg van hevige pijn in zijn rug, waar hij al langer en alsmaar meer last van had. Zijn echtgenote ging slapen, John wilde beneden blijven om haar niet wakker te houden met zijn gewoel. Toen mijn schoonmoeder zaterdag om 9.15 uur opstond, was haar man verdwenen. Hij had een briefje achtergelaten waarop stond dat hij even buiten was. Die ‘even’ is nu nog aan de gang”, zegt Maris.

“We zijn zaterdag eerst zelf beginnen zoeken, op alle mogelijke plekken waar John graag gaat wandelen: het Vrijbroekpark, de bunkers in Muizen waar hij opgroeide, het Bloso-domein in Hofstade. We brachten ook de politie op de hoogte, en de hulpdiensten kamden onder andere de Leuvense Vaart uit, het zogenaamde ‘spookhotel’ aan het Vrijbroekpark en de vijver vlakbij... John ging veel en graag wandelen op afgelegen plaatsen, dus hij kan echt overal zijn. Hij nam vrijdagnacht geen gsm mee, geen auto, geld of bankkaart, dus we kunnen hem op die manier niet traceren.”

Om een groter gebied grondiger te kunnen uitkammen, organiseerde de familie zondag een zoekactie. Zo’n 200 mensen kwamen naar het Vrijbroekpark om een handje te helpen. “John is aangetrouwde familie, het is onze plicht om hier te zijn en te helpen”, zeggen Louis, Patricia en Godelieve Cristiaens en Jacqueline Hemmerechts. “We zijn aan de ene kant natuurlijk wel bang voor wat we zullen ontdekken, maar aan de andere kant is het nodig dat de familie rust krijgt en eindelijk afscheid kan nemen.”

Ook Tina Van Gastel en Filip Deckmijn zochten mee. “Wij kennen deze man niet, maar we wonen vlakbij en het verhaal greep ons aan. Mocht dit met onze vader gebeuren, dan zouden we ook alle mogelijke hulp en steun kunnen gebruiken. We hopen dat de familie snel antwoorden krijgt.”

De vrijwilligers werden over 11 groepen verdeeld. “Elke ploeg kreeg een zone toegewezen die volledig werd uitgekamd: het park zelf, de put van Hombeek, het industrieterrein Mechelen-Zuid, de omgeving van de hogeschool... We zochten in alle moeilijk doordringbare hoekjes, maar zonder resultaat. Zondagnamiddag om 16 uur werd het donker en sloten we de actie af, maar we vonden geen enkel spoor, niet één aanwijzing”, zegt Maris. De familie zit na een helse week op haar tandvlees. “We zijn fysiek en mentaal kapot. Veel hoop om hem nog levend terug te zien, hebben we niet meer. Maar de onzekerheid maakt het zo zwaar: we willen weten wat er met John gebeurd is.”

Tips over de verdwijningszaak kunnen gemeld worden via het gratis telefoonnummer 0800/30.300. John Krahé is 1,70 meter groot, struis gebouwd en draagt een bril. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij vermoedelijk een gestreepte broek, blauwe sneakers en een blauwe stoffen jas.