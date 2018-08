200 kandidaat-buddy's gezocht 31 augustus 2018

De stad Mechelen is op zoek naar zo'n tweehonderd kandidaat-buddy's. De stad wil hen inzetten als naschoolse begeleider voor leerlingen die zich niet goed voelen op school en een duwtje in de rug kunnen gebruiken.





"Sommige leerlingen hebben het wat moeilijker op school. Deze leerlingen hebben nood aan extra ondersteuning", vertelt schepen van Onderwijs Marc Hendrickx (N-VA). "Op vrijwillige basis geven buddy's leerlingen, zowel in het basis- als secundair onderwijs, gratis begeleiding op maat die hun slaagkansen in het onderwijs vergroten." Buddy's zullen een of twee keer per week thuis langs komen bij de leerlingen en dit gedurende minstens een semester. Voor dat nieuwe project is de stad nu op zoek naar buddy's. Zij moeten minstens achttien jaar oud zijn. Op de website www.buddymechelen.be kunnen kandidaat-buddy's zich inschrijven. Dit moet wel voor 19 september. Op 25 september volgt er een infomoment, op 13 oktober volgt een vormingsvoormiddag. Het project zal begin oktober effectief uit de startblokken schieten. (TVDZM)