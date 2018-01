20-jarige brengt comic uit in New York CHRISTINA SCHRIJFT 'ZELFHULPBOEK VOOR JONGE MEISJES' WANNES VANSINA

23 januari 2018

02u44 0 Mechelen De twintigjarige Mechelse illustratrice Christina De Witte, beter bekend als Chrostin, debuteert in juni met een soort van zelfhulpboek voor jonge meisjes. Niet in Vlaanderen, maar in ... New York. "Toen de uitgeverij mij vroeg, kon ik het eerst zelf moeilijk geloven."

Christina won in 2015 de Flair Online Talent Award. Sindsdien sieren haar uit het leven gegrepen tekeningen de laatste pagina van het damesblad, maar ook online maken haar comics furore. Tot over de grote plas, zo blijkt. In juni brengt de Tridentmediagroup 'The Ultimate survival guide to being a girl' uit. Een 250 pagina's lang, in het Engels geschreven, hybride boek waarmee ze jonge meisjes wil inspireren in het leven. Ongelofelijk, vindt ze ook zelf.





"Een tijd geleden heeft iemand met mij contact opgenomen via Facebook. De persoon had mijn online comics gezien en vroeg of ik interesse had om een boek te maken. 'Ja, 'do'h'', dacht ik. Ik vond het een beetje louche. We zijn dan via mail een conversatie begonnen en vervolgens ben ik naar New York gevlogen. Het bleek echt om een 'agent' van de Tridentmediagroup te gaan", doet ze haar verhaal.





In november 2016 is de deal beklonken en vervolgens ging Christina aan het werk. Ze onderbrak haar studies Communicatiemanagement, huurde een hoekje in de Mechelse artistieke werkplaats Artenova en begon te schrijven en te tekenen. Na negen maanden was het boek klaar. "Ik heb alles direct in het Engels geschreven, maar ik kreeg gelukkig wel wat hulp van een copy editor om het tot een goed einde te brengen."





Niet tè serieus

Christina omschrijft 'The Ultimate survival guide to being a girl' als "een soort van zelfhulpboek voor jonge meisjes". "Met vragen die ik als tiener had, maar waarop mijn ouders of de school geen antwoord gaven. Elk hoofdstuk behandelt een ander thema, bijvoorbeeld mentale gezondheid of familie en vrienden. Tien hoofdstukken waarin je jezelf beter kan leren kennen. De tekst vul ik aan met een heleboel comics, illustraties en lijstjes, zodat het niet te serieus wordt. Ook anekdotes uit mijn eigen leven houden het luchtig", vertelt Christina.





Eerste kus

Zo komt de lezer ook heel wat over de schrijfster zelf te weten. Over haar eerste bh, haar eerste kus, haar eerste job. En over hoe ze leerde om te gaan met zichzelf. "Ik ben half Thais en dat bepaalde wel een deel van mijn jeugd. Ik zag er anders uit dan mijn vriendinnetjes in de klas en als jong meisje moest ik daar wel mee leren omgaan. Iemand die mij niet kent, maar het boek leest, zal toch tot op een bepaald niveau in mijn hoofd kunnen kijken."





Chrostin weet totaal niet wat te verwachten. "Ik ben in Vlaanderen niet zo heel bekend. Dat iemand in New York een risico neemt om mij onder de vleugels te nemen, vind ik heel fijn. Het is een teken dat in mij wordt geloofd."





Of we haar boek ook in de Mechelse boekenwinkels zullen vinden? Daar kan Christina voorlopig nog niets over kwijt. "Ik heb gehoord dat het manuscript naar verscheidene uitgeverijen werd gestuurd en dat ze tegen elkaar moeten opbieden voor de rechten. Ironisch. Toen ik een verzameling van mijn cartoons wilde maken, was er weinig interesse."