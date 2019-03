2 brieven van kunstenaar Rik Wouters onder de hamer, geen interesse vanuit Mechelen

Els Dalemans

22 maart 2019

16u03 0 Mechelen In Brussel worden volgende week twee persoonlijke brieven van de Mechelse kunstenaar Rik Wouters geveild. “Rik Wouters is één van de belangrijkste trendsetters van de Moderne Kunst in België. De interesse voor deze brieven is dan ook groot”, aldus het veilinghuis. Stad Mechelen gaat niet bieden: “De link met onze stad is te klein”, zegt cultuurschepen Björn Siffer.

Mechelaar Rik Wouters (1882-1916) creëerde in amper 10 jaar tijd 170 schilderijen, 35 sculpturen, 50 etsen, 40 pastels en 1500 tekeningen. Hij stierf op 33-jarige leeftijd, en zijn werk zat decennialang verstopt in museumzalen en privécollecties.

Nu stijgt de aandacht voor Wouters weer, aandacht die hij volgens kunstexperten meer dan verdient. Eén van de werken van de Mechelaar bracht vorig jaar op een veiling in Londen maar liefst 1,4 miljoen euro op. Volgende week worden in het Brusselse veilinghuis Arenberg Auctions 2 brieven van Wouters geveild, die hij schreef vlak voor zijn dood.

“De eerste brief is een kladversie van Wouters aan zijn schildersvriend Maurice Wagemans (1877-1927). Wouters schrijft erin over Punch, een hond die hij geadopteerd had van Wagemans. Deze opgewekte brief staat in schril contrast met de sombere en grauwe werken die Wouters in zijn laatste levensjaren maakte”, zegt expert van veilinghuis Arenberg Auctions Henri Godts.

“De tweede brief schreef Wouters in Amsterdam, Hij werd toen al geteisterd door hevige hoofdpijn wat later kanker bleek te zijn. In de brief beschrijft Wouters hoe hij alsmaar meer verzwakt door de slepende ziekte, maar dat hij vertrouwt in de kennis van zijn dokter. Deze brief toont ons de gevoelens van de kunstenaar in zijn laatste maanden, niet aan de hand van schilderijen en tekeningen maar met heldere woorden.”

Vanuit stad Mechelen is er geen interesse in de 2 brieven. “We gaan op dit moment niet meebieden, omdat de inhoud van deze brieven te weinig relevant is voor onze Dijlestad”, zegt Siffer. “Wouters schrijft over zijn hond en zijn ziekte, en verstuurt de brieven vanuit Amsterdam. De link met Mechelen is te klein. Bovendien hebben we geen Rik Woutersmuseum. Daar werd ooit wel over gesproken, maar die plannen zitten weer in het vriesvak. Ik sluit niet uit dat er in de toekomst wél nog werk van gemaakt wordt, maar op dit moment niet.”

De veiling vindt plaats op 29 en 30 maart in veilinghuis Arenberg Auctions in de Wolstraat in Brussel.