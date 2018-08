2.000 parkeerplaatsen op drie niveaus ONDERGRONDSE STATIONSPARKING VAN 20.000 M² IS KLAAR ANTOON VERBEECK

01 september 2018

02u37 0 Mechelen De nieuwe ondergrondse parking bij het station Mechelen werd gisteren officieel geopend. Tot en met zondagavond kan de parking gratis uitgetest worden. NMBS investeerde 64 miljoen euro in de nieuwe parkeergarage en de aanleg van twee kiss & ride parkings.

De ondergrondse parking telt meer dan 2.000 parkeerplaatsen op drie niveaus met elk een oppervlakte van meer dan 20.000 m². In eerste instantie worden vanaf 3 september enkel de niveaus -1 en -2 met in totaal 1.346 parkeerplaatsen opengesteld. Het niveau -3 met 681 parkeerplaatsen gaat omwille van duurzaamheid en energiebesparing pas open wanneer de twee andere niveaus volzet zijn. "Om reizigers met de nieuwe ondergrondse parkeergarage te laten kennismaken, zal er tot en met zondagavond 2 september gratis in de parking kunnen worden geparkeerd", zegt Geert Dierckx, woordvoerder van NMBS. "De nieuwe parking is 300 meter lang en op bepaalde plaatsen tot 80 meter breed. De overspanningen zijn 16 meter lang waardoor het aantal kolommen in de parking beperkt is zodat reizigers er hun auto vlot en veilig kunnen parkeren. Vanuit de parking kunnen klanten via trap of lift vlot en overdekt naar het station wat het comfort van de overstap tussen auto en trein en de toegankelijkheid van het station Mechelen fors zal verbeteren. In de nieuwe parking zijn ook 90 parkeerplaatsen voor reizigers met een beperkte mobiliteit aanwezig."





Toegangsweg

"Vanaf maandag, zullen de huidige bovengrondse parkings aan de Hanswijkvaart, Bautersemstraat en Postzegellaan niet meer kunnen worden gebruikt. De nieuwe toegangsweg naar de ondergrondse parking loopt over de vroegere parkings via de Hanswijkvaart. Wanneer de Tangent eind 2020 opengaat, zullen de auto's via deze nieuwe verbindingsweg de nieuwe parking rechtstreeks kunnen binnenrijden. Vanaf eind 2020 zal ook de kiss & ride parking op niveau -1 met een 20-tal plaatsen kunnen worden gebruikt om reizigers aan het station Mechelen op te halen of te brengen. Reizigers kunnen tot dan gebruikmaken van de nieuwe bovengrondse kiss & ride parking naast de inrit van de parking. Hier zal voortaan ook de Planckendael Express vertrekken."





De eerste betonwerken voor de nieuwe parkeergarage startten in najaar 2014. Voor de bouw van de parking werd er in totaal 15.000 ton staal en 100.000 kubieke meter beton gebruikt. "NMBS hecht veel belang aan de mobiliteit van haar klanten en investeert volop in de uitbreiding en vernieuwing van haar stationsparkings voor auto's en fietsen. Wanneer stations goede parkeervoorzieningen hebben, zullen reizigers ook sneller de stap zetten naar het openbaar vervoer omdat ze vlot en comfortabel kunnen overstappen. De nieuwe ondergrondse parking bij het station Mechelen past perfect in deze visie", aldus Dierckx. NMBS-klanten met een parkeerabonnement betalen voor een dag parkeren 1,55 euro. Treinreizigers zonder parkeerabonnement betalen 6,85 euro per dag.