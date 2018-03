190 deelnemers aan Vlaams jeugdkampioenschappen schaken 05 maart 2018

In de Technische Scholen Mechelen vonden afgelopen weekend de Vlaamse jeugdkampioenschappen Schaken plaats. Die ging door over zes categorieën - van -8 tot -20-jarigen. In totaal namen een 190-tal deelnemers over heel Vlaanderen mee. "Per provincie namen acht mensen deel", vertelt Louis Corbeel. Alle acht streden voor de kampioenstitel binnen hun categorieën. Eén van hen was Daniel Dardha, wereldkampioen bij de -14-jarigen binnen de categorie snelschaken. Ook TSM-schaakster Luna Morote uit Mechelen nam deel aan de kampioenschappen en kroonde zich bij de -twaalfjarigen tot laureaat van de provincie Antwerpen. Voor de Vlaamse jeugdkampioenschappen was het gisteren eveneens een jubileumeditie. "Het ging al voor de 25ste keer door", besluit Corbeel. "We stelden ons in 1994 voor het eerst kandidaat en sindsdien organiseren we elk jaar de kampioenschappen." (TVDZM)