180 vluchtelingen nemen vanaf 1 maart intrek in oud-ziekenhuis. “Het is onze plicht hen op te vangen.” Wannes Vansina

31 januari 2019

13u20 0 Mechelen “Het is een ereplicht tegenover wie we zijn om vluchtelingen op te vangen.” Onder meer burgemeester Bart Somers (Open Vld) heeft deze middag meer toelichting gegeven bij de tijdelijke inrichting van een opvangcentrum in het vroegere ziekenhuis aan de Zwartzustersvest. Vanaf 1 maart februari zullen er gedurende een jaar 180 asielzoekers worden opgevangen.

Burgemeester Bart Somers (Open Vld) vernam naar eigen zeggen eind december dat er een probleem was met opvangcapaciteit. Hij geeft twee redenen. “Het opheffen van de onwettige beslissing om maar 50 personen per dag te registeren, heeft de ontstane opstopping opgelost wat nu tot een verhoogde instroom leidt. Daarnaast werd de capaciteit bij de Vreemdelingendienst voor de behandeling van de dossiers verminderd, waardoor er te weinig uitstroom is.”

Mieke Candaele, directeur communicatie van Fedasil, voegt daar nog een derde reden aan toe: het terugbrengen van het aantal opvangplaatsen de afgelopen twee jaar van 35.000 naar 20.000, waardoor er geen buffercapaciteit meer was bij een verhoogde instroom. “Vandaar dat er nu weer tijdelijke opvangplaatsen bijkomen in Lommel, Zaventem en Moeskroen.”

En dus ook in Mechelen, waar de stad de voormalige ziekenhuiscampus gedurende een jaar (daarna wordt het verbouwd tot een nieuw woonzorgcentrum) verhuurt voor de opvang van 180 vluchtelingen. Burgemeester Bart Somers (Open Vld) ziet het als zijn plicht en verwijst naar de geschiedenis van de stad, met name naar Kazerne Dossin en de massale vlucht van Mechelaars naar het buitenland tijdens de Eerste Wereldoorlog.

“Wij vinden dat we niet kunnen wegkijken, zoals heel veel steden en gemeenten wel doen. Het kan niet dat mensen in onze samenleving gedwongen zijn om in de kou buiten te slapen.” Hij wijst erop dat het recht op asiel een mensenrecht is. “Het alternatief is dat mensen op straat rondlopen, in parken en portieken slapen, waardoor we niet weten wie of waar ze zijn, wat dan weer een veiligheidsprobleem schept.”

Schepen van Welzijn Gabriëlla De Francesco (Groen), in 2016 nog coördinator van het tijdelijke vluchtelingencentrum nabij de Nekkerhal, zegt dat er veel enthousiasme is bij de Mechelaars om net als destijds hun schouders te zetten onder het opvangcentrum. “Toen hebben honderden Mechelaars bijgedragen door bijvoorbeeld peter of meter te worden, activiteiten te organiseren of kleding te schenken.” Wie de sociale media erop naslaat, krijgt een ander beeld. “We laten ons niet leiden door de rioolput van de sociale media, duizenden denken er anders over”, zegt Somers.

Wie alvast enthousiast reageert, is Welcome in Mechelen. “We kregen het nieuws dinsdag en zijn keiblij. Net zoals destijds aan de Nekkerhal zullen we zorgen voor een warm welkom. Die mensen zijn ook maar gewoon aan het wachten op een beslissing in hun dossier. Belangrijk is activiteiten aan te bieden en verbinding te maken tussen de Mechelaars en de nieuwkomers”, zegt Eva Guns. In 2016 gingen zo bijvoorbeeld asielzoekers aan de slag bij de stad als vrijwilliger.

Het initiatief zal de stad niets kosten – ze krijgt een huursom van ongeveer 200.000 euro betaald. Het Rode Kruis staat in voor de opvang. Woordvoerder Ine Tassignon: “Het gebouw is in goede staat, we hebben ongeveer een maand nodig om het in te richten. We zullen de asielzoekers naast een warm dak kwalitatief eten bieden, begeleiding bij hun asielprocedure en een nuttige tijdsinvulling. Om 24 medewerkers te vinden, zullen we in samenwerking met VDAB een jobdag organiseren.”

Het zullen vooral Syriers, Afghanen en Palestijnen zijn die in het opvanginitiatief worden opgevangen. “Zij maken de top-3 van de nieuwkomers uit”, aldus Candaele. Ze is blij met het gebaar van de stad. “De ervaring leert dat het zoveel gemakkelijker is als alle partners er achter staan.” Schrik voor incidenten heeft Somers niet. “Het enige incident dat we aan de Nekkerhal hebben gehad, waren traantjes van ontroering en bij het afscheid.”