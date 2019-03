18 maanden cel met uitstel voor voormalige voorzitter van politievakbond Tim Van der Zeypen

21 maart 2019

09u50 0 Mechelen De rechters in Mechelen hebben zopas de 54-jarige Gert Cockx schuldig bevonden aan valsheid in geschriften, misbruik van vertrouwen en passieve private omkoping, voor belangenvermenging werd hij vrijgesproken. Cockx’ kreeg een celstraf van achttien maanden met uitstel.

De voormalig voorzitter van de politievakbond NSVP moest zich eind januari naast fraude ook nog verantwoorden voor corruptie, verduistering, schriftvervalsing en belangenvermenging. “De vrouw (52) van Cockx richtte een eenmanszaak op en dat werd ingeschreven op het adres van hun overbuur. Haar zaak werd via haar man ingehuurd voor het lanceren van de nieuwe merchandising, het organiseren van de nieuwjaarsreceptie in 2014 en verschillende meetings in een hotel in Brussel voor de politievakbond”, legde openbaar aanklager Steven De Winter vorige maand uit.

Tegen de voormalig vakbondsvoorzitter vorderde het parket een celstraf van twee jaar. Ook Cockx’ vrouw moest zich voor de rechters verantwoorden. Zij riskeerde achttien maanden cel. Volgens haar ging het om een wraakactie. Beiden ontkenden de feiten met klem en vroegen de vrijspraak. “Ik heb nooit geprobeerd om iets te maskeren”, zei hij tegen de rechters. Volgens zijn advocaten waren de prestaties van de vrouw niet verboden. “Ik heb altijd gehandeld in eer en geweten. Bij zijn benoeming heb ik altijd gezegd dat hij hier niet levend zou uitkomen”, klonk het.

In beroep?

De Mechelse rechters hadden ruim twee maanden nodig om een oordeel te kunnen vellen. Na lang beraad, kwamen de rechters tot het besluit dat een deel van de tenlasteleggingen bewezen. Cockx werd daarom zopas veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden met uitstel waarvan de voorlopig hechtenis effectief en een effectieve geldboete van 6.000 euro. Hij wil voorlopig liever niet reageren maar de kans is groot dat zij beroep zullen aantekenen tegen het vonnis. Cockx’ vrouw kreeg tot slot twaalf maanden met uitstel gedurende drie jaar en eveneens een effectieve geldboete van 6.000 euro.

22.000 euro

Cockx’ opvolger Philip Van Hamme stelde zich samen met de politievakbond burgerlijke partij. Ze vroegen een schadevergoeding. Die werd uiteindelijk enkel toegekend aan de vakbond en niet aan Cockx’ opvolger. “Er is geen bewijsmateriaal dat hij effectief schade heeft opgelopen”, aldus voorzitster Jessica Bourlet. Tot slot werd er aan beiden een geldsom van net geen 22.000 euro verbeurd verklaard. Het ging om commissielonen die Cockx en zijn vrouw zouden hebben gekregen voor het ontwikkelen van een nieuw logo voor de vakbond alsook voor het organiseren van vergaderingen en nieuwjaarsrecepties in enkele hotels. Het geld werd door de rechtbank toegewezen aan het NSPV.