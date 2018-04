175 meter springen en glijden in De Nekker 10 april 2018

Het provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen viert de 'Week van de Provinciedomeinen' met een activiteit van formaat. "We lieten één van de grootste outdoor-avonturenbanen van Europa aanrukken. Het gaat om een opblaasbaar hindernissenparcours van wel 175 meter lang, 8 meter breed en 11 meter hoog", zegt directeur van De Nekker Danny De Wit. "Maandag was het wegens het mindere weer nog rustig, maar wanneer de zon later deze week terugkomt verwachten we ook heel wat meer waaghalzen op onze avonturenbaan. Deze activiteit is geschikt voor jong én oud, al raden we kinderen jonger dan zes jaar aan om een volwassene om begeleiding te vragen. Het hindernissenparcours is elke dag open van 11 tot 17 uur." (EDT)