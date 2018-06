16 voetbalploegen spelen Solidarity Cup ten voordele van straathoekwerk 04 juni 2018

02u31 0 Mechelen 16 voetbalploegen speelden zaterdag voor het goede doel én voor de beker tijdens de derde editie van de 'Canguru Solidarity Cup'. Na een finale met 7-3 op het scorebord werd Flexso de grote winnaar.

"We hebben een heel fijne editie achter de rug, met een schitterende sfeer op het veld. Het was gelukkig ook niet té warm", zegt Mechels sportschepen Walter Schroons. "We zijn blij dat dit evenement intussen een jaarlijkse traditie is geworden. Voetbal is een mooi voorbeeld van een sport die mensen met elkaar verbindt. We hopen daarom ook op een vierde editie volgend jaar!"





FC Hattrick

De Canguru Solidarity Cup is ontstaan als sociaal teambuildingsproject van het Mechels ICT-bedrijf Canguru, dat hiervoor ging samenwerken met de straathoekwerkers van de stad Mechelen en vzw Hattrick. De opbrengst van het tornooi gaat dan ook steeds naar straathoekwerk Mechelen en de Mechelse Hattrick. Die laatste organisatie is een samenwerking tussen KV en Racing Mechelen, met als doel allerlei sociale en sportieve activiteiten te organiseren.





De spelers van FC Hattrick, het Mechelse team van thuis-, daklozen en vluchtelingen, krijgen tijdens de Solidarity Cup de kans om tegen andere ploegen te spelen én een extra centje in het laatje te brengen voor de werking.





De spelers van FC Hattrick trainen dankzij de steun van Canguru en de opbrengst van dit tornooi iedere dinsdag en donderdag in de Mechelse sporthal IHAM, onder begeleiding van een ervaren coach. (EDT)