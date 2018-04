150 standhouders maken zich op voor Plantenbeurs 27 april 2018

02u42 0

De laatste zondag van april komt eraan en dus ook de Nationale Plantenbeurs in Hombeek, nu al voor de 28ste keer. Opnieuw zullen een 150-tal standhouders de meest uiteenlopende bloemen, struiken en groenten aanbieden aan naar verwachting tussen 10.000 en 20.000 bezoekers. Directeur Dirk Buelens van de Sint-Maartenschool maakt zich sterk dat je het aanbod nergens anders vindt, ook dankzij een 20-tal standhouders uit Nederland. Niet alleen mensen met groene vingers komen overigens aan hun trekken, op tal van terrassen genieten bezoekers van een hap of een borrel. Verschillende concertbands zullen opreden in een kiosk, voor de kinderen komt een authentieke kermismolen.





"De plantenbeurs van Hombeek is dus het ideale moment voor een daguitstap met het ganse gezin", zegt de organisator. De Plantenbeurs vindt plaats van 10 tot 17 uur. Een gratis pendeldienst voert bezoekers van de gratis fabrieksparkings van Mechelen-Zuid naar de beurs.





De toegangsprijs bedraagt 3 euro voor wie ouder is dan 12. Meer info: www.groenbeurs.be. De opbrengst gaat naar de realisatie van een boomhut op de speelplaats. (WVK)