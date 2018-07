15.000 kilometer in oude Nissan Micra VIER VRIENDEN BEGINNEN ZONDAG AAN MONGOL RALLY WANNES VANSINA

02u36 0 Mechelen Mechelaar Thomas Roosen (23) begint zondag aan de Mongol Rally. Met drie vrienden wil hij tegen 10 september 15.000 km afleggen in een 19 jaar oude Nissan Micra. "Komt wel goed", klinkt het vastberaden bij de jongelui.

De roadtrip naar Mongolië stond al lang op de bucket list van de vier vrienden, naast Thomas ook de broers Kristof (23) en Michael (24) Phillips uit Hever en Ruben Smets (23) uit Aarschot. Vandaar dat ze besloten om deel te nemen aan de Mongol Rally. Het zelfverklaarde 'grootste gemotoriseerd avontuur van de planeet' gaat over duizenden kilometers bergen, woestijn en steppe in Europa en Azië. De regels zijn eenvoudig: de deelnemers zijn volledig op zichzelf aangewezen, moeten geld inzamelen voor een goed doel en moeten rijden in een kleine, oude wagen, in het geval van team '55 Przewalski Power' een stokoude Nissan Micra. "Het is de wagen van mijn opa. Hij heeft er met pijn in het hart afscheid van moeten nemen, wij bezorgen de wagen een mooi einde", vertelt Thomas. Hij en Ruben vertrekken nu zondag richting Istanboel, waar Kristof en Michael --nu nog op scoutskamp - hen zullen vervoegen. "Dat wordt nog spannend. Michael is onze mechanicien, dus als we een probleem krijgen...", vertellen de twee. Vervolgens kan het avontuur écht beginnen.





4.000 meter hoogte

"We hebben ervoor gekozen om via de Pamir Highway te rijden. Die ligt op een hoogte van meer dan 4.000 meter en leidt langs 7.000'ers. Dat zal de moeite worden, maar ook een uitdaging zijn. Op die hoogte heeft onze wagen ten gevolge van het zuurstofgebrek nog maar de helft van zijn PK's. Maar andere deelnemers hebben het ons voorgaande jaren voorgedaan, dus het is mogelijk." Een andere uitdaging: met vier dagenlang in een piepklein autootje zitten. "We hebben er al kleine tripjes opzitten naar Brussel, maar dat is niet te vergelijken natuurlijk. Het is inderdaad een potentieel probleem, maar we hebben er moed in dat het wel goed zal komen." Slapen zullen ze onderweg meestal in de twee kleine tentjes die ze bij zich hebben doen. Of gewoon in de wagen. "De Mongol Rally is een week geleden al van start gegaan, dus hebben we een achterstand. Het is geen race, maar we moeten wel voor 10 september de finish halen." De vier zien het helemaal zitten, hun families iets minder. "Dat we ons niet al te best voorbereiden en het avontuur op ons laten afkomen, gaat er alvast bij mijn ouders niet helemaal in", lacht Roosen. De vier zijn op zoek naar sponsors voor hun tocht en de goede doelen die ze steunen. Ze hebben zo'n 15.000 euro nodig, maar zitten nog maar aan 3.000 euro. "Zeker de helft gaat naar onze goede doelen: Cool Earth voor regenwoudbescherming, kinderwensenvervuller Make-A-Wish en de Mongoolse straatkinderenopvang Lotus Chrildren." Meer info op 55przewalskipower.wordpress.com.