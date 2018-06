14de Maatjesfeest ook het laatste? ORGANISATOREN KLAGEN 'LOODZWARE' EISEN STAD AAN WANNES VANSINA

08 juni 2018

02u55 0 Mechelen Liefhebbers van maatjes kunnen zich volgende week woensdag weer in de handen wrijven: Luc 'Vis' Marien en Karel Meyer organiseren dan hun populaire Maatjesfeest. Al kan die editie mogelijk de laatste worden van het populaire evenement. "De administratieve rompslomp wordt ons te veel."

Het jaarlijkse Maatjesfeest is steevast een succes in de Dijlestad. De 5.000 maatjes, 3.500 oesters, twaalf paellapannen en 600 bakharingen vinden altijd snel een afnemer. "De zee van mensen zien toestromen, jong en oud samen, ik krijg er elk jaar kippenvel van", zegt Luc Vis. Ook nu kijken hij en zijn compagnon en Sava-cafébaas Karel Meyer reikhalzend uit naar het festijn, maar het enthousiasme kreeg toch een stevige deuk. Volgens hen maakt de stad het de organisatoren te moeilijk.





Simpele visboer

"Je wordt echt ontmoedigd", zegt Meyer. Een bron van frustratie is de retributie die ze sinds vorig jaar moeten betalen voor het gebruik van de Grote Markt - 850 euro - een andere de 'loodzware' administratie. "We zijn maar een simpele visboer en cafébaas, geen IT'ers. En dan die vragen? Hoeveel mensen rondom wonen? Weten wij veel. Of wat de afstand is tot het ziekenhuis? Of hoe groot de perimeter is? Ik weet niet eens wat ze met dat laatste bedoelen", zegt Vis.





Petjes en oordopjes

Ook logistiek stelt de stad volgens het duo alsmaar hogere eisen. "We moeten toiletten, een fietsenstalling een EHBO-tent, petjes en oordopjes voorzien. Daarnaast krijgen omwonenden brieven in de buurt die eerder oproepen zijn om klacht neer te leggen bij de politie bij overlast dan dat ze informatie meedelen." Volgens de heren zou de stad meer ondersteuning kunnen bieden. "Dat van die EHBO-tent weten we bijvoorbeeld vijf dagen. Vind nu nog maar een Rode Kruis-afdeling die beschikbaar is! En kunnen de toiletten in het stadhuis niet open? Dat kan tijdens evenementen van de stad zelf wel." Ze overwegen om het evenement volgend jaar niet meer op de Grote Markt te organiseren, maar het te verkleinen en te spreiden over vijf dagen en vijf kleinere locaties als pleinen en stadstuinen. Kristof Calvo (Groen), voorzitter van mmMechelen Feest, is verrast over de kritiek. "Ik ben niet op de hoogte van hun bezorgdheden, maar zal meteen contact opnemen. Als er verbeterpunten mogelijk zijn, dan hoor ik dat graag. In het verleden hebben we altijd goed kunnen samenwerken." Het Maatjesfestijn heeft woensdag overigens meer dan alleen lekkers te bieden. Naar goede gewoonte komen verschillende muziekgroepen optreden, dit keer Doolin, Gery's Big Band, Patrick Riguelle en Nite Spirit. Het evenement start om 16 uur. "Het zou echt jammer zijn mocht het de laatste keer zijn, want ons hart klopt voor deze stad en deze Grote Markt", besluiten de organisatoren.