11 rijbewijzen meteen ingetrokken 06 september 2018

De lokale politie van Mechelen-Willebroek heeft elf rijbewijzen ingetrokken voor vijftien dagen. Het deed dat tijdens een alcoholcontrole. In totaal werden 1.626 autobestuurders gecontroleerd. Acht bestuurders bleken onder invloed van drugs te rijden. Het ging telkens om cannabis. Een ervan had geen rijbewijs op zak. De wagen werd aan de kant gezet met een wielklem. "De wagen toonde ook verschillende gebreken. Zo was de snelheidsmeter en de kilometerteller stuk", vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Een autobestuurder was onder invloed van alcohol én drugs. De man blies bij de ademtest twee promille. De autobestuurder was volgens de politiezone ook niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd een half jaar geleden ook al een keer betrapt. "Het rijbewijs werd eveneens ingetrokken. Toen omdat hij 2,1 promille in zijn bloed had", vertelt Van de Sande nog. Tot slot moesten nog twee andere autobestuurders hun rijbewijs inleveren. Zij hadden alle twee te veel gedronken. De politie liet ook elf autobestuurders voor drie uur aan de kant staan, negen moesten dat voor zes uur doen. De alcoholcontroles werden uitgevoerd naar aanleiding van de BOB-zomercampagne.