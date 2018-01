10 feiten in 1,5 jaar 02u51 0

4 5/1/2016: Mechelen - Krijgt te horen dat hij naar jeugdinstelling in Mol moet, slaagt met hoofd tegen spiegel in bureau. Spiegel barst in duizenden stukjes





4 24/5/2016: Mol - Stoppen slaan door nadat hij gestraft werd voor het vaker gebruiken van internet dan toegelaten. Begeleiders krijgen klappen.





4 28/6/2016: Mol - Tijdens ontsnapping uit jeugdinstelling wordt fiets van man gestolen.





4 24/9/2016: Mol - Vlucht uit jeugdinstelling van Mol. Bedreigde begeleider en steelt sleutel. Plannen worden gevonden in slaapkamer.





4 17/1/2017: Mechelen - Overvalt vrouw in Hanswijkstraat. Buit bestaat uit handtas. Vrouw loopt blauwe plekken op.





4 6/2/2017: Mechelen - Bedreigt samen met vriend een buurtbewoonster van Vrijbroekstraat. Aanleiding is discussie met vriend over het lopen over daken.





4 6/2/2017: Mechelen - bezit verboden wapen





4 19/3/2017: Everberg - Poging moord op politieagent. Jongeman valt hem aan met 'shiv'. Agent raakt lichtgewond.





4 8/5/2017: Hingene - Tiener ontsnapt na sportactiviteit en na bedreiging van begeleidend personeel.





4 Geen datum: tijdens een veiligheidsfouille wordt een zelfgemaakt mes gevonden. (TVDZM)