1.600 vrijwilligers op Hanswijkprocessie 07 mei 2018

Door de straten van Mechelen vond gisteren opnieuw de Hanswijkprocessie plaats. Zo'n 1.600 vrijwilligers namen eraan deel. Door het goede weer lokte de processie ook heel wat volk. "Het was mooi weer, dus we vonden het de ideale uitstap om met de kinderen te doen", klinkt het bij Bart (37). Na een openingsviering met kardinaal Jozef De Kesel, in de Hanswijkbasiliek, startte de processie om 15 uur in Keizerstraat. Van daaruit vertrok de stoet naar de Hanswijkstraat. Blikvangers voor deze editie zaten meteen in de openingsgroep. Hoogtepunt van de stoet is en blijft het beeld van Onze-Lieve-Vrouw Maria. (TVDZM)