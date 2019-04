1.500 personen met beperking nemen deel aan Kunstproeven Wannes Vansina

02 april 2019

18u34 0

Het Cultuurcentrum, de Academie en het Conservatorium in Mechelen vormen deze week het decor voor Kunstproeven, het jaarlijkse kunstenfestival van Sjarabang. Gedurende drie dagen proeven 1.500 deelnemers, veelal personen met een meervoudige beperking, er van allerlei kunstdisciplines proeven. De kunstenaars, onder wie heel wat scholieren, genoten volop van de workshops en de fijne sfeer. “We gebruiken kunst als een hefboom om het zelfvertrouwen van de deelnemers op te krikken en hun zelfbeeld te versterken. We geven de deelnemers de kans om van hun succes te genieten”, lichten de organisatoren toe. Volgens Sjarabang is Kunstproeven enig in België en wellicht het grootste festival in zijn soort.