1.500 kilometer liften om wereldreis te winnen JANA (23) EN NICO (21) DOEN MEE AAN BARCELONA EXPRESS TIM VAN DER ZEYPEN

30 april 2018

02u37 0 Mechelen Jana Nuyens (23) en Nico Torfs (21) nemen binnenkort deel aan de Barcelona Express, een liftwedstrijd waarin honderden deelnemers vanuit Brussel om ter snelst naar Barcelona moeten reizen. Als ze de wedstrijd winnen, krijgen ze een vliegtuigticket waarmee ze de wereld rond kunnen reizen.

Het koppel dat Toerisme en Recreatiemanagement studeert aan de Thomas More Hogeschool in Mechelen neemt dit jaar voor het eerst samen deel aan de wedstrijd. Al heeft de Antwerpse Jana al wel wat ervaring. "Twee jaar geleden heb ik deelgenomen met een vriendin", zegt Jana. "Ik vond het zo plezant dat ik geen seconde getwijfeld heb om me dit jaar opnieuw in te schrijven. Deze keer met mijn vriend."





Meteen verkocht

De 21-jarige Nico, die momenteel op stage is in Oeganda, moest naar verluidt eveneens weinig nadenken alvorens 'ja' te zeggen om deel te nemen. "Hij was meteen verkocht", lacht Jana nog. Het koppel schreef zich in op de website en zal op 2 juli 2018 in Brussel vertrekken richting Spanje onder de naam 'Bucket trippers'.





Binnen de zes dagen zullen de twee ruim 1.500 kilometer moeten afleggen gedurende vijf etappes. "Elke dag komen we ergens anders aan en zijn er proeven. Met die proeven kunnen we tijd winnen", legt Jana uit. "De dag wordt telkens afgesloten met een feest. Iets wat ik geleerd heb uit de vorige editie is dat je het best niet te laat maakt. Zodat je 's ochtends vroeg en fris opnieuw kan starten met te liften."





Veel voorbereidingen kan het koppel niet treffen. De route en de eindbestemmingen na elke etappe worden pas bekend gemaakt vlak voor het startschot. In tussentijd kunnen de deelnemers wel al tijd winnen door zogeheten 'prechallenges' te winnen. "Zo kunnen we tientallen minuten winnen door zoveel mogelijk likes te krijgen op onze pagina op de website van de wedstrijd en worden minuten uitgedeeld per origineelste liftbord", klinkt het nog. "Ik ben momenteel bezig met een groot bord met daarop het hoofd van Nico."





Avontuur

Indien Jana en Nico als Belgische winnaars het eerst de eindstreep halen in Barcelona, dan staat enkel nog een finalespel (waarin ze het moeten opnemen tegen de winnaars van de Franse en Nederlandse editie van de liftwedstrijd, red.) hen in de weg om hun grote droom te vervullen. "We willen een wereldeis maken", zegt Jana. "De eindwinnaar krijgt een vliegtuigticket waarmee je rond de wereld kan reizen." Het koppel ziet de wedstrijd helemaal zitten en kijkt uit naar de dag waarop hun avontuur kan beginnen: "Het is niet enkel een leuk concept, het past ook perfect binnen onze opleiding." De twee krijgen al reacties op hun deelname. "Toen ik de eerste keer deelnam, zagen mijn ouders het niet zo zitten. Maar nu ze weten dat dit jaar mijn vriend mee gaat, klonk het al heel wat positiever."