1.293 inwoners veranderen van wijk 23 februari 2018

02u50 0 Mechelen 1.293 inwoners van Mechelen veranderen in maart van wijk zonder te verhuizen. De stad wijzigt de indeling voor een efficiëntere informatie en beleidsondersteuning.

84 'verhuizen' van Walem naar Mechelen-Noord, 199 van Muizen naar Arsenaal, 9 van Mechelen-Zuid naar Battel, 244 van het Centrum naar Battel en 537 van Nekkerspoel naar Mechelen-Noord. Dat heeft alles te maken met de verzameling van data. "Hoewel de wijkgrenzen vaak samenvallen met grenzen van statistische sectoren, is dit niet overal het geval. Hierdoor is het niet mogelijk om cijfers van deze bronnen te vertalen naar onze wijkindeling. Dit betekent dat heel wat buurtgerichte informatie onbruikbaar of niet beschikbaar is", motiveert de stad de wijziging. Doordat de wijkindeling wordt aangepast, valt deze dus samen met de grenzen van statistische sectoren en kunnen cijfergegevens veel gemakkelijker uitgewisseld en gebruikt worden tussen de verschillende niveaus.





Eenvoudiger

"Dit is ook veel eenvoudiger voor de interne werking. Zij moeten nu het cijfermateriaal minder bewerken vooraleer ze bruikbaar zijn", zegt schepen van ICT en administratieve vereenvoudiging Stefaan Deleus (CD&V). De inwoners zelf zullen daar niet zo heel veel van merken, behalve bijvoorbeeld bij de uitnodiging voor een algemene bewonersvergadering. De aanpassing heeft geen invloed op de afhaalkalender of de wijkagent. Meer info op www.mechelen.be/wijken/wijzigingwijkindeling. (WVK)