1.000 pendelaars 2 uur vast op defecte trein STROOMAFNEMER VAN TREIN BESCHADIGT BOVENLEIDING TIM VAN DER ZEYPEN

20 februari 2018

02u44 0 Mechelen Zo'n duizendtal pendelaars hebben gisteravond zo'n twee uur vastgezeten op een defecte trein. Dat gebeurde in Mechelen-Zuid, op enkele meters van het groot station. Vermoedelijk beschadigde een stroomafnemer van een trein de bovenleiding waardoor de trein in panne viel.

Kort voor 17.00 uur viel de dubbeldekkertrein van Charleroi naar Essen plots in panne. "Vermoedelijk een gevolg van stroomafnemer die voor een defect heeft gezorgd aan de bovenleiding", meldt Thomas Baeken, woordvoerder bij Infrabel. De trein viel zonder elektriciteit en kwam stil te staan. Op de trein zaten, in volle avondspits, volgens de NMBS een duizendtal pendelaars. Die kwamen dus allemaal vast te zitten. Hulpdiensten van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek, brandweerzone Rivierenland, de Federale Spoorwegpolitie, medische hulpverleners en medewerkers van zowel Infrabel als NMBS kwamen massaal ter plaatse om de evacuatie van de aanwezige pendelaars voor te bereiden.





Een andere lege trein reed naar de plaats van het incident. Vervolgens zouden de pendelaars moeten overstappen van de defecte trein naar de nieuwe trein.





"Nadien reed die verder naar het station van Mechelen van waaruit de pendelaars hun reis konden verder zetten", vult NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman aan.





Trage evacuatie

De evacuatie verliep erg moeizaam. Pas na een goed anderhalf uur konden de eerste reizigers overstappen.





"Dat gebeurde met een loopbrug, wagon per wagon en reiziger per reiziger", zegden enkele aanwezige pendelaars. "Het duurde dus even alvorens het aan ons was."





De evacuatie verliep wel zonder incidenten. Zowel bij het in panne vallen van de trein als bij de evacuatie raakte niemand gewond.





Noodverlichting

Op sociale media reageerden gisteren enkele pendelaars over een gebrekkige communicatie van de NMBS. "We kregen amper informatie en het personeel op de trein spreekt amper Nederlands", zei een jonge pendelaar. Verder kaarten andere reizigers problemen aan met de verwarming en met de luchtverversing aan. "De verwarming van de trein werkt via de bovenleiding. Aangezien die beschadigd raakte, was er dus inderdaad geen verwarming in de trein maar waren er geen problemen met de temperaturen in de trein", gaat de NMBS-woordvoerder verder. "In verband met de luchtcirculatie hebben we eveneens het nodige gedaan. Her en der en daar waar het zich gelet op de veiligheidsnormen toeliet, werden de deuren van de trein opengezet. Gelukkig zaten de pendelaars niet in het donker. Dankzij een reservebatterij in de trein kon de noodverlichting blijven branden.





Ochtendspits

Eens de evacuatie was afgelopen, kon de defecte trein getakeld worden. "Onze medewerkers zullen alles in werking stellen om het euvel zo snel mogelijk opgelost te krijgen", vertelt Baeken nog. Omdat de trein een volledige spoorlijn blokkeerde, kon het treinverkeer tussen Vilvoorde en Mechelen slechts over een spoorlijn. Het incident veroorzaakte ook heel wat vertragingen. Of het probleem ook effectief opgelost kon worden voor de ochtendspits, was bij het ter perse gaan van de krant niet geweten.