"Zelfs Japan zoekt inspiratie in ons beleid" Welkom in Antwerpen WANNES VANSINA

17 maart 2018

02u37 0 Mechelen Mechelen is hot in de wereldpers. Om de haverklap mag 'beste burgemeester ter wereld' Bart Somers (Open Vld) zijn beste Engels bovenhalen. Zo mocht hij maandag nog het Mechelse beleid uitleggen voor een Japanse cameraploeg. Hij heeft dat te danken aan zijn titel 'World Mayor', maar ook aan zijn boek 'Samen leven', waarvan de Duitse vertaling in twee weken was uitverkocht.

Maandag nog kwam een Japanse tv-ploeg op bezoek?

"Japan wordt voor de eerste keer in zijn geschiedenis geconfronteerd met migratie en heeft daar vragen over. Dat ze naar Mechelen komen, is te danken aan mijn titel van 'World Mayor' en de internationale belangstelling die Mechelen daardoor heeft gekregen. Ook in de Europese Commissie is er veel interesse voor de aanpak van Mechelen en zeker in Duitsland. De Duitse vertaling van mijn boek was in veertien dagen uitverkocht."





Wat maakt jouw verhaal zo bijzonder?

"Twee dingen. Onze stad is in vijftien jaar enorm veranderd, van een stad met veel problemen en uitdagingen naar de referentiesteden van Vlaanderen die we vandaag zijn. Al zijn we geen paradijs, we kennen ook kansarmoede en criminaliteit. Daarnaast telt ook onze aanpak mee. De combinatie van investeren in veiligheid gecombineerd met een open aanpak. Die combinatie vindt het buitenland speciaal omdat een politicus normaal alleen over politiek spreekt en van samenleven in diversiteit niks wil weten."





Komt het bij die gesprekken soms tot Babylonische spraakverwarringen door culturele en taalverschillen?

"Niet echt. Mijn interviewers spraken soms een beetje vreemd Engels en het mijne is redelijk, al ben ik geen echte talenknobbel. Wat ik wel spannend vond, was een interview met een Arabische zender. Dat was een heel andere cultuur met andere gevoeligheden. Dan heb ik moeten uitleggen dat we moeten oppassen met salafisme."





Eerste schepen Marc Hendrickx (N-VA) bevestigde twee maanden geleden wel een uitspraak van Bart De Wever dat er feitelijke apartheid bestaat, ook in Mechelen.

"Natuurlijk zijn er nog altijd mensen die in hun eigen witte of gekleurde getto leven. Maar in tegenstelling tot in andere steden weiger ik als burgemeester om mensen tegen elkaar op te zetten. Ik weiger de stad op te delen in groepen. In plaats van de vroegere vijandigheid tegenover diversiteit wordt die nu aanvaard als een realiteit. Niet altijd een makkelijke realiteit, maar een werkelijkheid waar we het beste van moeten maken. Op verschillende manieren proberen we mensen te laten samenleven. Elke stad heeft wel zo'n projectje, wij onderscheiden ons door de veelheid ervan."





Wat levert die internationale belangstelling de stad op?

"Toeristen willen onze stad ontdekken, maar ook investeerders tonen interesse. Als de Financial Times een magazine in heel Europa verspreidt waarin het zegt dat wij de meest interessante stad zijn om in te investeren op het Europees vasteland, wees dan maar gerust dat een bedrijf al eens rapper gaat denken aan Mechelen. Dat betekent jobs en welvaart. Daarnaast zijn de Mechelaars weer fier en trots op hun stad en hebben ze meer vertrouwen gekregen in hun stad en zelfs de lokale overheid. Dan gaan ze zich makkelijker engageren. Toen ik net burgemeester was, hadden maar een paar straten een buurtfeest. Nu zijn het er meer dan 150. Allemaal burgers die samenkomen en elkaar willen leren kennen."





De titel van beste burgemeester ter wereld droeg je op aan de Mechelaars. Je lijkt je eigen rol te minimaliseren.

"Ik ben daar bescheiden in omdat ik denk dat een burgemeester maar zo sterk is als zijn stad. Door de jaren heen heb ik meer bewondering gekregen voor mijn administratie - we hebben de beste ambtenaren van Vlaanderen - en voor de duizenden Mechelaars die elke dag weer het verschil maken. Onze peters en meters, vrijwilligers in verenigingen, mensen die anderen uit de eenzaamheid halen, die iets doen voor een buurt, de leiders in de chiro's en scouts. Die allemaal samen maken Mechelen sterk. Dit is niet de stad van Bart Somers, maar van de Mechelaars. Het beleid is niet het beleid van één man, maar van veel partijen."





Je gaat vaak internationaal spreken, bent in het Europees Comité van de Regio's een gezaghebbende stem geworden. Is Mechelen te klein geworden voor Bart Somers?

"Mechelen is nog nooit zo groot geweest. We zijn een vuurtoren in donkere tijden. Ik ben onlangs gaan spreken voor de Engelse liberalen en ben uitgenodigd in Washington door de democraten. Je voelt dat ons verhaal hoop en perspectief biedt."





Eventuele ambities in 2019 in de Europese politiek dan?

"Ik heb geleerd dat een politieke loopbaan bepaald wordt door factoren die je niet in de hand hebt, maar ik ben graag burgemeester. Er zijn er die even lang in de politiek zitten die zich moeten afvragen: wat heb ik nu eigenlijk gerealiseerd? Ik kan de Mechelaars dankbaar zijn: wij hebben samen iets veranderd dat de moeite waard was. Als de kinderarmoede daalt als enige stad, dan is dat toch ongelofelijk! Als er 25.000 Mechelaars zijn die vijftien jaar geleden niet trots waren op hun stad en nu wel. Dat is het knapste dat je kunt bereiken: dat mensen zich beter in hun vel voelen."