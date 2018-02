"Ze was groots in alle eenvoud" LIEFDE STAAT CENTRAAL TIJDENS AFSCHEID ZANGERES RITA DENEVE ELS DALEMANS

12 februari 2018

02u36 0 Mechelen "Liefde was voor haar de essentie. Die bezong ze dan ook elke keer", sprak priester Eric Pétré zaterdag in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. Zo'n 500 mensen namen er afscheid van zangeres Rita Deneve (73). "Ze was groots in alle eenvoud."

Rita Deneve, die op 31 januari de strijd tegen kanker verloor, is zoveel jaren na haar topperiode nog erg geliefd bij het publiek. Dat was zaterdag meer dan duidelijk. Vanuit Liedekerke - waar de zangeres van 'De allereerste keer' in 1944 werd geboren - werden zelfs bussen richting Dijlestad ingelegd. Rita Deneve woonde al decennialang in Rijmenam, maar draagt de titel van ereburger van de Vlaams-Brabantse gemeente. "Toen Rita thuis vertelde dat zangeres worden haar grote droom was, fronsten haar ouders de wenkbrauwen. Maar haar 'tante nonneke' gaf hen de raad om Rita te laten doen. 'Heb vertrouwen en alles komt goed', klonk het. Ze had gelijk, want het eerste optreden van Rita was al meteen een schot in de roos", sprak priester en aalmoezenier bij Defensie Eric Pétré. "De kunde om met présence live te zingen, gaf Rita later ook door aan haar leerlingen op Studio Herman Teirlinck. De liefde was voor haar de essentie, die bezong ze dan ook elke keer."





Goede raad

"Rita was een fiere vrouw, die zich graag mooi maakte en met volle teugen genoot van het leven, van lekker eten en drinken. Maar toen ik haar toevallig ontmoette op Melsbroek, was ze vooral een bescheiden vrouw, die meteen over haar kinderen Tina en Guy praatte. Die twee beschermde ze als een moederkloek, maar hoe zacht en lief ook: ze zou voor hen gevochten hebben als het moest. Ook was ze dankbaar, voor alles wat ze had mogen meemaken en voor de enorme liefde die ze kreeg van het publiek. Tegelijk was Rita hevig en duidelijk, ze wond nergens doekjes om. Ze was kortom een heel grote dame, groots in eenvoud."





Zoals het bij een grote naam hoort, doken er zaterdag verscheidene bekende gezichten op. Onder hen muziekkenner Jos Van Oosterwyck, cabaretier Hugo Symons en oud-spoorbaas Etienne Schouppe. Sam Gooris woonde de afscheidsplechtigheid bij met echtgenote Kelly Pfaff en zijn ouders. "Zij zijn altijd goed bevriend geweest met Rita, ook ikzelf had een hechte band met deze warme en humoristische vrouw. Ze gaf me in het begin van mijn carrière heel wat goede raad - zowel privé als professioneel. Wat ze me steeds op het hart drukte, was om altijd mezelf te blijven", zegt Gooris. Ook Showbizz Bart, die net de zangeres in Rijmenam woonde, bracht een laatste groet. "Rita was een ontzettend stijlvolle vrouw, die de showbizz van de jaren 70 belichaamde." Jo 'met de Banjo' De Clercq haalde herinneringen op. "Rita was altijd goed gezind en een héle goede zangeres. Het was steeds een plezier om met haar samen te werken."





Dakota

Dat Rita Deneve een bijzondere vrouw was, vertelden ook haar vrienden van Dakota, het documentatiecentrum van de 15e Wing in Melsbroek. "Begin jaren 90 kwam Rita onze ploeg vrijwilligers aanvullen. Zij raakte onmiddellijk met iedereen bevriend en werd meteen opgenomen in het typisch macho-mannenbastion van de toenmalige Luchtmacht. Rita was een dynamische vrouw, die steeds zorgde voor stijlvolle ontvangsten bij evemenenten, ze bracht vlot allerlei sponsors aan, én was onze belangrijkste 'ledenwerfster'. Niemand kon aan haar charmes weerstaan."