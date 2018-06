"Word aandeelhouder van Racing" CLUBBESTUUR VIERT PROMOTIE MET OPMERKELIJKE OPROEP AAN FANS WANNES VANSINA

25 juni 2018

02u30 0 Mechelen Het clubbestuur van groen-wit greep zaterdag het promotiefeest aan om de fans op te roepen om een stukje van de voetbalclub te kopen. Met het geld wil de club een zeg krijgen in het infrastructuurverhaal. "Maar het Oscar Vankesbeeckstadion verdwijnt hoe dan ook", klinkt het.

Het clubbestuur en de spelers van Racing Mechelen werden zaterdag kort voor de middag ontvangen door het stadsbestuur. In de namiddag stond een promotiefeest op het programma in het Oscar Vankesbeeckstadion, met eerst de vertoning van België-Tunesië en vervolgens een viering van de vrijwilligers en de spelers op een podium. De opkomst was niet bijzonder groot, maar de vreugde was dat wel. Racing Mechelen kende immers drie degradaties op rij en speelde het afgelopen seizoen in eerste provinciale, een niveau voor een club met een dergelijk palmares onwaardig. "Een shithole", verwoordde voorzitter Koen Van Exem het in zijn speech, verwijzend onder meer naar de veiligheidsproblematiek. Maar dat is dus voorbij, volgend seizoen speelt stamnummer 24 weer in de nationale reeksen. De club mag overigens een dubbele promotie vieren, want ook de jeugd zette een stap hogerop.





Omvorming naar cvba

Het clubbestuur grijpt het momentum aan om een nieuwe stap te zetten met Racing: de omvorming van vzw naar cvba. "Door aandeelhouder te worden, wordt de club écht van ons", riep de voorzitter de aanwezige fans op om aandelen te kopen. De club gaat zo in tegen de trend. In de meeste gevallen is een voetbalclub in handen van enkele mensen. "Maar kijk waar dat Lierse heeft gebracht", zegt Van Exem. Een aandeel kost 1.000 euro. In ruil kunnen bezitters meestemmen bij belangrijke beslissingen. In het entourage van het bestuur werden er al 75 aandelen verkocht. De voorzitter hoopt op een opbrengst van een half miljoen tot een miljoen. Dat is heel hoog gegrepen, geeft hij ook zelf aan. "Een voorzitter mag dromen. Maar het is het moment. Na zware besparingen, zijn de financiën gezond, het kapitaal nul. We keren als het ware 115 jaar terug in de tijd en beginnen opnieuw."





Stadion verdwijnt

Met de opbrengst wil de club een stem krijgen in het vastgoedverhaal. De club moest zijn stadion immers verkopen, maar werkt met de eigenaar en het stadsbestuur aan een oplossing. Dat laatste wil daarin meegaan, maar kan in het verkiezingsjaar geen beslissingen meer nemen. "Maar ik verwacht dat het na de verkiezingen snel kan gaan", aldus Van Exem. Het Oscar Vankesbeeckstadion zoals we dat vandaag kennen, zal volgens de voorzitter evenwel verdwijnen. "Het zal in elk scenario vervangen worden. Maar we willen wel op deze grond blijven." Er is opnieuw vertrouwen in de toekomst. "Racing is een veerkrachtige club. We hebben klappen gekregen, maar we gaan eens zo sterk door."