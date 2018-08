'Welcome in Mechelen' organiseert zomerse potluck 08 augustus 2018

De vrijwilligers van 'Welcome in Mechelen' hebben gisteravond van het zomerse weer geprofiteerd om een potluck te organiseren in het Mechelse Vrijbroekpark. "Wij organiseren activiteiten voor vluchtelingen en nieuwkomers om hen de kans te geven andere mensen te leren kennen, de taal te leren, de nodige steun te vinden. Elke dinsdagavond oefenen we samen Nederlands, maar dit keer besloten we dat op een ander manier te doen: met een potluck", zegt Wannes Buelinckx. "Dat is een gezamenlijke maaltijd waarbij elke deelnemer een gerecht meebrengt, met een heerlijk wereldbuffet als resultaat!" (EDT)