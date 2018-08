"We willen eigen zwembad, geen Plopsaqua" PVDA VRAAGT MET 'BIG JUMP' OM BEHOUD STEDELIJK BAD ELS DALEMANS

13 augustus 2018

02u37 0 Mechelen Een dertigtal actievoerders van PVDA doken zaterdagmiddag in het water van het kanaal Leuven-Dijle, aan het zwembad Geerdegemvaart. Met hun 'Big Jump' vroegen ze om het behoud van het stedelijk zwembad.

"Met deze Big Jump steunen wij de 2.660 ondertekenaars van de petitie die vragen om het behoud van het stedelijk zwembad aan de Geerdegemvaart. We eisen net als hen duidelijkheid over de toekomst van 'ons' zwembad. Mechelen plant 30 miljoen euro te investeren in het geplande commerciële waterpretpark Plopsaqua aan Technopolis, maar een renovatie van het huidige zwembad zou niet mogelijk zijn? Waarom bouwen we hier dan geen volledig nieuw complex, terwijl dat elders maar 6 à 7 miljoen euro kost?", zegt lijsttrekker Dirk Tuypens. "Wij vonden 14 gemeenten met een vergelijkbaar zwembad als Mechelen die wél renoveerden aan een aanvaardbare prijs. Er wordt in dit dossier met heel veel cijfers gegoocheld, maar we krijgen geen rapport met een degelijk onderzoek en kostenraming te zien. Als het waterpretpark de deuren opent, wat met de tarieven voor Mechelaars? Bij Plopsaqua in De Panne betalen inwoners groter dan 1 meter per zwembeurt 5 euro. In Mechelen betaalt iedereen onder de 18 jaar nu 2,5 euro en volwassenen 3 euro. Dat zijn grote prijsverschillen, wat brengt de toekomst? Mechelaars willen ook niet elke keer in een waterpretpark zitten, waar het tijdens weekends en op vakantiedagen gigantisch druk zal zijn. Hoe kan je daar gewoon eens rustig baantjes trekken?"





Kopie huidig zwembad

"De Mechelaar zàl rustig baantjes kunnen trekken, want naast het waterpretpark komt er ook een kopie van het huidige zwembad met de drie bestaande baden", reageert Schroons. "Het schoolzwemmen zal daar kunnen plaatsvinden, de watersporten krijgen er hun plekje. Mechelaars zullen in het nieuwe zwembad aan dezelfde prijs kunnen zwemmen, maar krijgen ook steeds toegang tot het waterpretpark en krijgen dus meer voor hetzelfde geld. Het huidige zwembad is echt óp en kan niet meer gerenoveerd worden. Als we het afbreken en een nieuwbouw zetten, zitten we 2 jaar zonder zwembad. We hebben altijd gezegd dat zwembad Geerdegemvaart zal verdwijnen als de deal met de Plopsa Groep rond is. Op dit moment is er al groen licht van de Vlaamse regering om de zone in erfpacht te geven, de onderhandelingen lopen nu verder. Alles evolueert in de goede richting, over één tot twee maanden verwacht ik meer zekerheid."