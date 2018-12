“We maken van Mechelen in Vuur en Vlam het Maanrock van de winter” Wannes Vansina

17 december 2018

13u24 0 Mechelen “Wat Maanrock is voor de zomer, moet ‘Mechelen in Vuur en Vlam’ worden voor de winter.” Dat zegt Kristof Calvo in aanloop naar wat nu zaterdag het hoogtepunt van ‘Mechelen houdt je Warm’ moet worden.

‘Mechelen in Vuur en Vlam’ werd vorige winter voor het eerst georganiseerd en was meteen een schot in de roos. Voorzitter van mmMechelen Feest heeft grote ambities met het evenement. “Zoals Maanrock de kers op de taart is tijdens de Zomer is van Mechelen, heeft Mechelen houdt je Warm ook zo’n evenement: Mechelen in Vuur en Vlam. Het is een ontdekkingstocht door onze binnenstad, vol warmte en vuur”, zegt voorzitter van mmMechelen Feest Kristof Calvo (Groen).

Het gerenommeerde Theater Tol brengt net zoals vorig jaar een adembenemende show op de Grote Markt. Het gezelschap kiest dit jaar voor ‘Garden of Angels’. De show van een uur start om 19.30 uur. In aanloop daarnaartoe valt op verschillende plaatsen in de binnenstad en net daarbuiten van alles te beleven. De Vuurmeesters zorgen in de Kruidtuin voor een vuurinstallatie van liefst 120 meter. “Het wordt groter en imposanter dan vorig jaar”, luidt het. In de winkelstraten en langs het Dijlepad krijg je dan weer tal van mobiele en vaste vuuranimaties te zien. Vuurspuwer Peter Gusta treedt op het nieuwe plein aan de Dijle op. “Een solomuzikant bespeelt door middel van een loop verschillende instrumenten, ik improviseer daarop met vuur.” Hij is in de wolken met Mechelen in Vuur en Vlam. “Dit is in feite een straattheaterfestival, maar dan in de winter.” Rudi De Mets vertelt aan het postgebouw dan weer vurige verhalen. “Ik heb een grote klep, maar dat bleek vorig jaar toch niet voldoende. Vandaar dat ik versterking krijg”, lacht de bekende stadsgids.

Het volledige programma, met onder meer ook ‘Santa meets the kids’ in Winterbar Mirage, de familiekerstfilm ‘Midden in de Winternacht’ in het Filmhuis en ‘Winterverhalenwandelingen’ is terug te vinden op http://www.mechelenhoudtjewarm.be/mechelen-vuur-en-vlam.