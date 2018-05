"Waarschijnlijk geen vliet in aartsbisschoppelijke tuin" 17 mei 2018

02u54 0 Mechelen De kans dat de vliet in de aartsbisschoppelijke tuin in Mechelen wordt blootgelegd, is eerder klein. Dat zegt het kabinet van gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA).

Volgens het kabinet van de gedeputeerde moeten er nog veel onderzoeken gebeuren naar wat precies kan en niet kan in de tuin achter het aartsbisschoppelijk paleis op de Wollemarkt, maar is de teneur bij Erfgoed eerder om de vliet tussen het Groen Waterke en de Sint-Katelijnestraat niet open te leggen, maar om het tracé op een andere manier te ensceneren. Momenteel is een kapvergunning voor meer dan tien bomen in de tuin in behandeling, maar deze zou volgens het kabinet van de gedeputeerde niks te maken hebben met de vliet.





Bomen vellen

"Natuurbeheer wil de bomen wel vellen omdat deze in slechte staat verkeren en om te vermijden dat ze omvallen." De stad zal de kapvergunning overigens weigeren. Schepen Marina De Bie (Groen): "Omdat we de plannen van de provincie niet kennen. Eerst moet er een akkoord zijn over hoe we het park gaan aanpakken. Bomen die effectief een probleem vormen voor de veiligheid mogen uiteraard wel worden gekapt, maar dat zijn er toch niet zoveel?" Wanneer de tuin permanent wordt opengesteld voor het publiek, is nog onduidelijk. Het zal in elk geval nog niet voor dit jaar zijn. Volgens de schepen verloopt het proces heel moeizaam.





(WVK)