“Voor de Mechelaars was Deflo nummer 1” Wannes Vansina

27 november 2018

14u57 2 Mechelen Het overlijden van misdaadauteur Luc Deflo maandagavond raakt de Maneblussers in hun hart. “Hij was voor de Mechelaars niet die populaire schrijver, maar de Luc. ‘Ne Mecheleir, ene van ons’”, verklaart Bellemadam zijn immense populariteit. “Voor Mechelen was Deflo niet nummer 2, maar nummer 1”, zegt Karla De Ceulener van boekhandel Salvator.

Deflo was al geruime tijd ernstig ziek en overleed maandagavond in het AZ Sint-Maarten, omringd door zijn familie. Hij werd 60. Vrienden kwamen nog afscheid nemen, een aantal trok vervolgens naar De Cirque op de Vismarkt, de plek waar zowel de auteur als zijn speurders Deleu, Bosmans en Mendonck graag en vaak een glas dronken. De Dijlestad is in rouw, blijkt uit de ontelbare reacties op sociale media. “In Vlaanderen is Aspe de onbetwistbare nummer 1, maar daarna volgde Deflo, met grote voorsprong op de rest van het peloton”, zegt Wim De Bock, tot voor kort zijn uitgever bij Borgerhoff&Lamberigts. “Hij was niet de grote literator, maar kon échte pageturners schrijven. Hij wist de puzzelstukken zo te leggen dat je bleef doorlezen.”

Voor de Mechelaars was Deflo niet 2, maar 1. Dat bevestigt Karla De Ceulener van boekhandel Salvator. “Wat betreft thrillers, verkocht ik veruit de meeste van Deflo, al was het de laatste jaren misschien ietsje minder.” De schrijver had een hekel aan signeren op de Boekenbeurs, maar in Mechelen deed hij het voor elk nieuw boek met plezier. Hij mocht dan in het Brusselse wonen, de stad waarin hij opgroeide (in de Colomawijk) bleef hem nauw aan het hart. Dan stonden de fans zowel in Salvator als de Standaard Boekhandel rijtje te schuiven voor een handtekening en een babbel. Laatst nog op 15 september. “Hoe hard zijn boeken zijn, zo empathisch en sympathiek was hijzelf. We zullen hem missen”, zegt Peeters.

Bellemadam Myriam Sips bevestigt dat. “Dit is een groot verlies. In de eerste plaats voor de familie en vrienden, maar ook voor Mechelen”, reageert ze. “Luc was voor de Mechelaars niet die populaire schrijver, maar de Luc. ‘Ne Mecheleir, ene van ons’. Bovenal een lieve, zachte mens”, verklaart ze. De actrice zag de schrijver op 15 september voor het laatst in Salvator. “Ik moest eigenlijk naar een feest, maar wilde per se gaan. Hijzelf was positief, maar ik wist dat het ons afscheid was. Ik zag het aan zijn ogen. De pretlichtjes waren minder. Maar als ik naar mijn boekenkast kijk, dan zal hij mij nooit verlaten.” Ook burgemeester Bart Somers (Open Vld) heeft een lange rij Deflo’s staan. “Hij schreef meesterlijk-spannend-rauwe boeken. Ik heb van weinig mensen zoveel gelezen. Onze stad was vaak het podium voor zijn verhalen, de mensen die erin voorkwamen geïnspireerd door Maneblussers van vlees en bloed. Hij heeft Mechelen spannender gemaakt.” Een rouwregister komt er waarschijnlijk niet.

Ook heel wat collega’s reageren op het overlijden. Onder hen ook stadsgenote Sterre Carron. “In het auteurswereldje is er veel jaloezie, maar niet bij hem. Hij hielp waar het kon. Hij is de man die mij in de ik-vorm leerde schrijven.” Een andere succesfactor: Deflo was bijzonder toegankelijk voor zijn lezers. Zijn e-mailadres stond in al zijn boeken. “Hij had geen pretentie, maar een gewone man zoals er 100.000 rondlopen en dat werd erg gewaardeerd. Daarnaast is hij op het goede moment gekomen, net na Jef Geeraerts, toen de thrillerwereld nog niet zo overbevolkt was.”

Deflo debuteerde in 1999 met Naakte Zielen. In februari verschijnt bij Van Halewyck zijn 36ste: ‘Levend speelgoed’. Hij laat een vrouw en zoon achter, alsook twee dochters uit een vorig huwelijk. De uitvaart vindt zaterdag om 10 uur plaats in de Colomakerk.

Sterre Carron en Carla Peeters in Salvator.