"Verwijder poort Speelgoedstraatje zo snel mogelijk" 17 maart 2018

Oppositiepartijen sp.a en PVDA scharen zich achter de fietsers die ontevreden zijn over de plaatsing van een poort tegen het Speelgoedstraatje. Deze werd deze week geplaatst om een mogelijke vluchtweg van amokmakers af te sluiten, maar maakt dat tweewielers voor een verkeersonveiliger alternatief moeten kiezen. "Dit maakt de buurt meteen een stuk onveiliger voor fietsers, dat kan toch niet de bedoeling zijn", reageert Thijs Verbeurgt, voorzitter van sp.a Mechelen en buurtbewoner. "Wij roepen het stadsbestuur dan ook dan ook op het hek zo snel mogelijk opnieuw te verwijderen." PDVA komt met dezelfde eis. "Gaan we het comfort en de veiligheid van fietsers en voetgangers overal aan de kant schuiven omwille van een aantal rust- en ordeverstoorders?", aldus buurtbewoners Nadia Charradi en Peter Bogaerts. Ook buurtvereniging Thuis In Nekkerspoel is een koele minnaar van de poort. Arne Daneels stelt voor om de poort overdag open te laten. "Ik denk niet dat poorten en muren bouwen een oplossing is voor de problemen van de wijk." (WVK)