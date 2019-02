“Verplicht leerlingen niet om deel te nemen aan de klimaatmars!” Wannes Vansina

26 februari 2019

11u53 0 Mechelen Busleyden Atheneum – Campus Botaniek is in het oog van de storm beland. De Mechelse school leek leerlingen te verplichten deel te nemen aan de klimaatmars van donderdag en kreeg daar heel wat kritiek voor op sociale media.

Mama Kim Brooks bond de kat de bel aan. Ze kreeg net zoals de andere ouders een brief van de school met de mededeling dat deze zou deelnemen aan de klimaatmars en dat leerlingen die afwezig zijn een doktersbriefje dienen te bezorgen.

Het schiet bij haar in het verkeerde keelgat. Ze wil niet dat haar 13-jarige dochter deelneemt. “De actie gaat uit van een politiek geïnspireerde beweging, terwijl een school toch politiek neutraal moet zijn”, vindt ze.

Ze argumenteert ook dat je als individu aan het klimaat toch niks kan doen. “Aan het milieu wel en uiteraard moet daar iets aan gebeuren. Dan pakt de school van mijn andere dochter, PTS Mechelen, het beter aan. Daar zijn ze enten gaan nemen van de zeldzame zwarte populier in Muizen om de soort in stand te houden.”

School dient volgens de mama in de eerste plaats om te onderwijzen, niet om op te voeden. “Dankzij lessen fysica en wiskunde gaat ze veel meer leren.” Ze stelt zich ook vragen bij de verantwoordelijkheid mocht er iets gebeuren tijdens de betoging. “Wordt mijn dochter verplicht, dan stap ik naar de schoolinspectie”, besluit ze.

Volgens directeur Stefaan Croonen zullen leerlingen niet manu militari worden verplicht om deel te nemen aan de klimaatmars. “Maar we hebben die keuze bewust niet expliciet gegeven omdat we vrezen dat sommige dan uit gemakzucht niet zullen meegaan. We hopen dat al onze leerlingen zullen meedoen.”

Voor de directeur heeft de deelname aan de klimaatmars niets met politiek te maken. “Het is voor onze school de apotheose voor een resem lessen en projecten rond klimaat en milieu. De deelname komt er ook op voorstel van de leerlingenraad en na raadpleging van het personeel.”

De leerlingen die niet wensen of mogen deelnemen aan de mars, zullen een alternatieve activiteit met betrekking tot het klimaat aangeboden krijgen. De directeur wijst er nog op dat slechts zeer weinig leerlingen mee gingen betogen in Brussel. Enkel Campus Botaniek neemt deel aan de mars, de andere campussen van het Busleyden Atheneum niet.