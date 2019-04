“Van vies naar residentieel”: Augustijnenstraat heropent volgende week voor verkeer Wannes Vansina

04 april 2019

13u12 0 Mechelen De werkzaamheden in de Augustijnenstraat en de Sint-Pietersberg in Mechelen zijn achter de rug. Vanavond nodigt de stad omwonenden uit om te klinken op de realisatie, vanaf volgende week vrijdag zijn de straten weer open voor het verkeer.

De werkzaamheden gingen in augustus vorig jaar van start en verliepen perfect volgens schema. De straten kregen dankzij een investering van 1,6 miljoen euro een look die aansluit bij de reeds vernieuwde straten en pleinen in het centrum.

“Gezaagde kasseien zijn een bewuste keuze voor alle nieuwe straten in het centrum”, zegt schepen van Openbare Werken Patrick Princen. “Ze verhogen het rijcomfort voor fietsers en passen ook op esthetisch vlak in het totaalplaatje van onze stad.” Blikvanger is een fontein in ’t Vlietje. Het water is kleurig verlicht. Ter hoogte van het kruispunt met de Leegheid werden drie plantenbakken met zitranden gerealiseerd.

Groot contrast

De bewoners kunnen de aanleg smaken. “Wij zijn hier in 1965 komen wonen. Al die tijd hebben we in een vieze straat gewoond”, zegt Paul Vander Poorten. Het contrast tussen de nieuwe straat en het lappendeken van voorheen is groot. “Het werk dat nu werd gerealiseerd, moeten we echt bewonderen. Er zijn minder parkeerplaatsen ten gevolge van de plaatsing van bomen en fietsenstallingen, maar je moet er iets voor over hebben om een goede straat te hebben. Dit wordt een residentiële straat. Ik hoop alleen maar dat gebruikers het netjes houden.”