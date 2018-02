"Van mijn werk mijn hobby gemaakt" DIRK BUELENS 30 JAAR DIRECTEUR VAN SINT-MAARTENSCHOOL WANNES VANSINA

02 februari 2018

02u46 0 Mechelen De Sint-Maartenschool heeft gisteren directeur Dirk Buelens (56) gevierd. Hij was destijds een van de jongste directeurs van het land en staat nu dertig jaar aan het hoofd van de school. "Dirk bezorgde de school zijn gouden randje", zegt zijn lerarenkorps. Hij moest daar keihard voor werken. "Ik heb van mijn werk mijn hobby moeten maken."

De hele dag stond gisteren in het teken van de dertigste verjaardag van Dirk Buelens als directeur. Niet alleen was de school mooi versierd, de kinderen verrasten meester Dirk met liedjes, twee schepenen kwamen spreken en het team trakteerde op een etentje. "Geweldig, schitterend, er zelfs een beetje over", reageert de directeur, en toen wist hij nog lang niet alles wat hem te wachten stond.





Dirk Buelens was amper 27 toen hij directeur werd. Bij sommige leerkrachten had hij zelf in de klas gezeten, al belandde hij in een overwegend jong team. "De pastoor, toen nog voorzitter van de inrichtende macht, had mij bezig gezien als groepsleider bij de Chiro van Hombeek. Hij zei: 'Jonge kerel, we hebben u nodig, want onze school mist vuur en vlam.'. Ik gaf toen les in De Ham in Mechelen en ik was superenthousiast te kunnen beginnen in het dorp waar mijn ouders waren opgegroeid."





Een eenvoudige opdracht werd het niet. De school had schulden, 300.000 Belgische frank of iets meer dan 7.400 euro, en het was alsof de tijd er twintig jaar was blijven stilstaan. "Wat ik ook zeer goed begrijp, want er waren bijna geen werkingstoelagen voor katholieke scholen. Met een paar andere directeurs ben ik dan op nationaal vlak op tafel gaan kloppen om meer werkingsmiddelen te bekomen. Een paar jaar later is dat ook gelukt met het Tivoli-akkoord", herinnert hij zich.





Streepje per koffie

Intussen zette de school de tering naar de nering. "Ik heb moeten rationaliseren. De verwarmingsketel werd deftig afgestemd en we kochten een bus, die we nog zelf hebben geschilderd. Vandaar dat ze daarnet over 'de mooiste schoolbus van het hele land' zongen. Ik liet de leerkrachten streepjes zetten om hun koffies te betalen. Ze vonden dat zeer onsympathiek, maar nu hebben ze wel alles wat ze nodig hebben. Zo hangt in elke klas een digibord."





De school heeft de vooruitgang en moderne inrichting ook te danken aan de Nationale Plantenbeurs, die in april voor de 28ste keer wordt georganiseerd. "Vooral in de jaren 90 hebben we daar veel centen mee verdiend." In 1992 kwam er een sportzaal, die ook werd verhuurd aan verenigingen. Enkele jaren geleden zijn de schoolgebouwen volledig gerenoveerd, tot de zolders toe. De school zit volledig in het nieuw.





Voor de directeur was het hard werken. Niet zelden brandde het licht in zijn kantoor om 22 uur 's avonds nog en ook in de weekends en de schoolvakanties liep het werk gewoon door. "Ik heb geen gezin, dus maakte ik van mijn werk mijn hobby. Het feit dat er zoveel werk was aan de school maakte ook dat ik mij telkens nieuwe doelen kon stellen." En hij heeft ook nu al een volgend doel. "In samenwerking met een privépartner gaan we een groot kinderdagverblijf bouwen naast de school op de voormalige garage. De weide achteraan die we recent gekocht hebben, zullen we inrichten met boomstammen en touwen."